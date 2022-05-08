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內幕／藍陷桃園之亂！鄭文燦續勤跑　強拉鄭運鵬力守江山

▲桃園市長鄭文燦施政屢獲肯定，且親和沒架子，人氣頗高，各界關注其下一步，綠營桃園市長接棒人選也受到矚目。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲桃園市長鄭文燦施政屢獲肯定，且親和沒架子，人氣頗高，各界關注其下一步，綠營桃園市長接棒人選也受到矚目。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-08 09:51:36

桃園市長鄭文燦任期屆滿，由於其被視為民進黨內問鼎2024年總統大選的潛在人選，故桃園市是否能延續綠色執政格外受到矚目。近來國民黨陷入「桃園之亂」，就連老縣長、國民黨主席朱立倫也暫無法收拾失控局面。相關人士分析，民進黨由鄭運鵬出線的機率還是稍高，且其近來民調也持續走高，綠營想要延續桃園執政聲勢看漲。

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▲桃園市長鄭文燦除全力防堵國門疫情，也在符合防疫指引規範下，持續勤走基層。被視為可能接棒人選的鄭運鵬也時常同台現身。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲桃園市長鄭文燦除全力防堵國門疫情，也在符合防疫指引規範下，持續勤走基層。被視為可能接棒人選的鄭運鵬也時常同台現身。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
鄭文燦即將任滿，包含在地立委鄭運鵬、衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、駐美大使蕭美琴、經濟部長王美花等人都曾被點名接棒、參選2022桃園市長。

綠營人士認為，目前黨內各方想要空降的人看來機會都不高，例如陳時中幾乎已被鎖死在台北市，而林智堅本身雖未排斥參選桃園市長，但已經錯過最好時機轉場至桃園。「以目前來說，還是以鄭運鵬的機率比較高。」

熟悉桃園選情的人士向記者透露，前陣子鄭運鵬面對國民黨對手的民調始終沒有辦法拉開差距，黨內也極為苦惱；但近來，不管是國民黨或地方人士所做民調，鄭運鵬除了對上國民黨立委魯明哲呈現拉鋸之外，對上包含國民黨立委萬美玲、呂玉玲，鄭都拉開差距，領先超過10%。

該人士分析，過往鄭運鵬給人不夠在地的形象，但近來鄭運鵬跑基層的狀況確實有比較好，所獲得的反應也比較好，再加上國民黨內鬥，以及鄭文燦的經營有成，這些都是民調上升的原因。

至於鄭文燦跑得勤，該人士分析，這是全台灣都知道的，但不會因為鄭文燦跑得勤就凸顯鄭運鵬組織上相對的劣勢，因為鄭文燦跑得比國民黨還要勤，這對鄭運鵬以及鄭可能的對手來說，立基點是一樣的，反倒鄭文燦積極顧樁，最後有利的還是綠營的候選人。

另外，親近鄭文燦人士則說，桃園無論升格前後，市長都沒有完全空降的案例，不過鄭文燦並沒有認為空降在桃園完全不可行，但重點是要設定好人設。過去被點名過的陳時中、王美花、蕭美琴、林智堅都是好人選，但現在看來，還是鄭運鵬出線的機率高一點。

「空降看來真的比較難了」，黨內人士認為，黨高層應該早點拍板由鄭運鵬出征，這對地方整合以及議員選情也比較有幫助。不過據了解，上周民進黨選對會還是沒有提到桃園具體人選，針對桃園市長提名也沒有新進度。

地方人士認為，國民黨的「桃園之亂」持續下去，當然對綠營選情是有利的，雖然藍營基層普遍認為魯明哲勝算較高，但藍營人士現在也搞不清楚朱立倫的想法是什麼。 

該人士也說，地方實力雄厚的桃園市議會議長邱奕勝原先支持魯明哲，惟雙方並沒有談攏，邱就找了呂玉玲出來，但當初誰也沒料到呂真的想選，事情發展至今有些「弄假成真」，許多國民黨議員還在等邱奕勝表態如何化解僵局，惟邱目前沒有表態，繼續這樣下去，綠營繼續執政的機率當然就越高。

另名綠營人士則表示，如果桃園沒有守住綠色執政，那對於未來鄭文燦要進軍中央或是直攻2024大選都會有所阻礙，可能的黨內對手也一定會用此修理鄭文燦，但其實現在鄭團隊根本沒有去想到這麼多，最重要的兩件事就是疫情要守住，再者趕快把2022人選搞定，並協助該人選獲得市民肯定。

▲鄭運鵬被視為接棒鄭文燦參選桃園市長的可能人選，其也持續深耕桃園。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬被視為接棒鄭文燦參選桃園市長的可能人選，其也持續深耕桃園。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

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