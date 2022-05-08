NBA／新三核合砍78分！勇士狂轟142分　大勝灰熊2:1領先

金州勇士今(8)日回到大通中心和曼菲斯灰熊進行系列賽第3戰，本場比賽他們手感火燙，新三核Stephen Curry、Klay Thompson和Jordan Poole發揮出色，聯手攻下78分，第三節淨勝對手14分，成為拉開比分關鍵。終場球隊以142:112大勝對手，系列賽以2:1領先。

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首節灰熊在6分鐘內投進6顆三分球，打出18:8的表現，勇士此役先發上陣的J.Kuminga開賽表現不錯，他和Andrew Wiggins是球隊開賽主要的火力來源，這一節勇士發生多達7次失誤，但靠著團隊超過6成的命中率，僅落後對手2分。

次節勇士一波10:2攻勢，讓球隊命中率飆破7成，該節Otto Porter Jr.在攻防兩端都有精彩表現，勇士替補陣容發揮理想，一度10投9中，半場打完勇士以64:57領先7分。不過前兩節他們發生了多達14次失誤，進攻籃板輸給對手3個，成為球隊團隊命中率高達70.3%，卻無法拉開分數的主因。

易籃再戰後，勇士靠Thompson連進兩顆三分球，打出10:0攻勢，灰熊這段時間主要是靠Morant的切入取分緊咬比數。暫停回來之後，Thompson再命中三分， Poole歐洲步上籃得手，他們來到本輪系列賽最大的21分領先。

三節打完Morant已經砍下30分，就如同他在系列賽前兩戰一樣無法阻擋，但這一節他們的團隊命中率，降到只剩42.1%，該節只命中2顆三分，勇士打出37:23的攻勢，以101:80進入到末節。

第四節灰熊重新振作試圖追分，但Poole神勇的連4回合進球，沒有讓對手快速拉近比數。之後Kyle Anderson被連吹2次技術犯規趕出場，Morant也因為膝蓋不適下場，比賽勝負就此底定。

勇士團隊今天傳出30次助攻，雖然沒有投進很多外線，但他們強攻禁區得到62分，同時控制體能勁爆的灰熊搶進攻籃板。另外，下半場他們只發生3次失誤，成為取勝關鍵。