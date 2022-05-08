勝利日逼近！蒲亭閱兵彩排　大秀末日戰機、熱核彈

明（9）日是俄羅斯慶祝二戰時擊敗納粹德國的「勝利日」，按照俄羅斯過去傳統，領導人會在俄羅斯首都莫斯科紅場上舉行閱兵儀式，而在俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭進行「特別軍事行動」卻接連受挫的此刻，西方媒體多預估蒲亭將會在這天對烏克蘭又有新的指令，是否會發動全面宣戰或甚至是核武器攻擊備受外界關注。
蘇聯解體後，俄羅斯自1995年起每年5月9日皆會紀念二戰時擊敗納粹德國的「勝利日」，今年俄羅斯總統蒲亭也不例外地將舉行77周年的慶祝活動，地點則是選在莫斯科中央行政區的公眾廣場「紅場」、前蘇聯創建者列寧（Vladimir Lenin）墓前舉行。為此，蒲亭於周六也參加了閱兵儀式的總預演，克宮核心高層、俄羅斯國防高層也出席進行彩排。
總彩排過程中，有77架戰機參與空中分列式，其中8架俄製米格29戰機將會以象徵俄羅斯在烏克蘭軍事行動的「Z」字形飛越紅場，並由上到下依序噴出白、藍、紅三色彩煙，象徵著俄羅斯國旗顏色；外界也認為在這個富有象徵性的日子，蒲亭可能會宣布對烏軍事行動將升級，動用核武加速戰事也被列在可能選項中。
在閱兵預演中，與核戰相關的軍備也在克宮核心高層眼前亮相，包含被認為是核戰爆發後蒲亭空中堡壘的「伊留申IL-80」（Ilyushin Il-80）末日指揮機，以及可以搭載10枚核彈頭、總重達49.6噸的「RS-24 Yars」洲際彈道飛彈，根據英媒《鏡報》報導，這枚熱核彈搭載於一輛16輪車上，最遠可擊中1萬2千公里的目標、時速可達2萬4千餘公里。
這場閱兵儀式中蒲亭祭出相隔12年再次現身「防核末日戰機」與發射幾分鐘後就能攻擊紐約、倫敦的洲際飛彈，頗有向西方國家釋出警告訊息的意味。此外，俄羅斯最西方化的城市聖彼得堡週六也舉行了勝利日遊行和閱兵排演，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示，俄羅斯28個城市會在5月9日同時舉行閱兵活動，約6.5萬人、逾2400種軍事裝備和460多架飛機參與。
根據英媒《泰晤士報》引述烏克蘭國防戰略中心說法，5百名烏克蘭戰俘也可能被迫遊街通過紅場，當作莫斯科政權穩定軍民士氣的旗子。