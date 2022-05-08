小學生摸狗見「黃絲帶」急停手！原因曝光 網讚：長知識
是個很友善的提醒呢！柴犬執拗的性格相當有名，被不少人稱為「新手最不適合養得狗」，故路上遇到，貿然上前撫摸可能釀成大禍。日本一位的飼主就為愛犬綁上象徵「需要空間」黃絲帶，路過的小朋友知道後也不再輕易伸手，達成不言說的默契。
這隻黑柴叫「大和」，年約9歲，近期飼主在推特上分享一個關於牠的小故事。一個月以前，有位小學生偶遇正在散步的推主與大和，激動下就想衝上前撫摸狗狗的頭，於是推主示意小學生觀察大和身上綁得黃絲帶，並告訴他這是「不能碰」的意思。而這幾天又與小學生相遇，這次他不僅沒有貿然碰狗，反而還告訴身旁朋友黃絲帶的意義，令飼主感到相當暖心。
許多網友不明黃絲帶的象徵，紛紛留言「雖然我養過一隻博美，但我不知道黃絲帶的意思」、「請原諒我知識不足！什麼是黃絲帶？」。
據悉，黃絲帶在寵物界有著友善提醒的功能，意思為戴著黃色絲帶的狗狗很需要私人空間，希望不會受到陌生人的碰觸。配戴的原因有很多，可能是狗狗健康問題，亦或是性格狀況，若真有心認識狗狗，可與主人聊聊天得知狀況。該活動發起於瑞典，目前已推廣至40多個國家，台灣、日本皆在此列。
網友表示：「好優秀的小朋友，希望他能告訴身邊的朋友」、「我家柴犬散步時也戴著黃絲帶，但是因為很少有人知道絲帶的意思，所以暫時沒意義……」（編輯：李惠婷）