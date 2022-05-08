吳姍儒確診！吳宗憲急快篩「結果出爐」 揭女兒身體現況
全台本土確診數持續攀升，演藝圈也陷入危機，上月才傳出由吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的節目《小明星大跟班》有來賓確診，好在父女倆都PCR陰性，怎料今（8）日一早，吳姍儒突然傳出確診消息，而吳宗憲稍早也向《NOWnews今日新聞》證實目前快篩仍是陰性。
被問到女兒的身體狀況，吳宗憲表示就是流行性感冒，而自己現在身體沒有異狀，還笑說：「我這輩子都沒有感冒過。」疫苗方面也沒有太多副作用：「我身體可以產生免疫力。」幽默的回答，看似沒有太擔心女兒，也表示最近胖了一公斤，食量並沒有變小，更說自己很能控制體態：「我用意志力就能決定很多東西。」
吳姍儒接下來這3天手邊都有工作，明天本來也要與爸爸錄製節目《小明星大跟班》，但因為快篩陽性而緊急取消，至於後續安排，節目方面也向《NOWnews今日新聞》回應：「明天錄影暫停，因為再來錄影是5月底，我們會再跟製作單位和經紀人討論是否調整。」
※【NOWnews 今日新聞
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