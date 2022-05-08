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吳姍儒確診！吳宗憲急快篩「結果出爐」　揭女兒身體現況

▲吳姍儒（左）確診，吳宗憲（右）快篩結果出爐。（圖／中天提供）
▲吳姍儒（左）確診，吳宗憲（右）快篩結果出爐。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/台北報導

2022-05-08 11:02:302022-05-08 11:22:26

全台本土確診數持續攀升，演藝圈也陷入危機，上月才傳出由吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的節目《小明星大跟班》有來賓確診，好在父女倆都PCR陰性，怎料今（8）日一早，吳姍儒突然傳出確診消息，而吳宗憲稍早也向《NOWnews今日新聞》證實目前快篩仍是陰性。

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▲吳宗憲目前快篩陰性。（圖／本人提供）
▲吳宗憲目前快篩陰性。（圖／本人提供）
被問到女兒的身體狀況，吳宗憲表示就是流行性感冒，而自己現在身體沒有異狀，還笑說：「我這輩子都沒有感冒過。」疫苗方面也沒有太多副作用：「我身體可以產生免疫力。」幽默的回答，看似沒有太擔心女兒，也表示最近胖了一公斤，食量並沒有變小，更說自己很能控制體態：「我用意志力就能決定很多東西。」

吳姍儒接下來這3天手邊都有工作，明天本來也要與爸爸錄製節目《小明星大跟班》，但因為快篩陽性而緊急取消，至於後續安排，節目方面也向《NOWnews今日新聞》回應：「明天錄影暫停，因為再來錄影是5月底，我們會再跟製作單位和經紀人討論是否調整。」

▲吳姍儒（左）因為爸爸是吳宗憲，被學姊霸凌了一整年。（圖／中天綜合台提供）
▲吳姍儒因快篩陽性，明天與爸爸的節目錄影緊急取消。（圖／中天提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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