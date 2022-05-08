Duncan畫母親節故事「有洋蔥」 逼哭7萬人：後勁好強
人氣插畫家Duncan，喜歡畫圖、寫字及拍照，以黑白紅色調鮮明的風格，分享貼近生活的趣味大小事，Duncan的Instagram「duncan_design」粉絲近140萬、臉書追蹤數高達314萬，他簡明扼要的文筆，常常一句話就戳中笑點、令網友笑翻。Duncan母親節以「LOVE」圖文故事祝大家「母親節快樂」，沒想到瞬間逼哭7萬人，「有洋蔥」、「莫名想哭」、「一秒催淚」的留言不斷，粉絲驚讚「這是動畫！！」、「說進心裡了」、「當了父母才懂」。
Duncan的「LOVE」故事，以簡單6張圖文描繪母子牽手走在路上的對話，全篇母子背對著觀眾散步走遠，看不見兩人的表情，卻被他們的日常對話逼出了眼淚！
剛開始母子互相傾訴愛著對方，兒子疑惑，媽媽愛自己就像外婆愛媽媽一樣，反問母親「那妳愛我跟愛外婆一樣多嗎？」媽媽卻回答「我愛你更多」。貼心的兒子好奇：「這樣外婆不會難過嗎？」沒想到媽媽回答：「她懂這種感覺」。
「但是我最愛的是妳，為什麼妳最愛的不是妳的媽媽？」兒子追問，媽媽則回覆：「因為有一天你也會遇到更愛的人」。
不少網友看到最後一張圖「秒哭」，直說「這個後勁好強」、「真的好寫實又感動」，引來媽媽粉絲由衷分享「雖然知道將來小孩不會最愛是媽媽，但現在想起也很失落，雖傷感也會接受」，更被稱讚「一組不用畫臉就能感動滿點的圖」。