UNIQLO找花媽代言母親節 1動作洩「不需要禮物」真相
日本國民品牌UNIQLO母親節找來人氣卡通《我們這一家》的「花媽」作為代言人，還大手筆在《讀賣新聞》刊登數版廣告，分為好幾張版面，呈現花媽在卡通中略帶嘮叨的經典形象，心神不定地問說：「哎呀，後天是什麼日子啊？」報紙翻著翻著，提醒大家：「啊！是母親節快要到了啦！」雖然嘴巴上說著：「媽媽我不需要禮物啦。」但貼心的大家一眼看穿花媽「這1動作」，曝光媽媽們的真實心聲，洩露了真相。
日本卡通《我們這一家》（あたしンち），是由日本漫畫家螻榮子所創作的漫畫作品改編為電視動畫。由高中生女兒「橘子」視角，描繪一家人的親情與友情，貼近人心的生活瑣事，獲得廣大共鳴，尤其堪稱「地表最強歐巴桑」的「花媽」，更是大家喜愛的靈魂人物。
適逢母親節，日本UNIQLO找來國民媽媽「花媽」作為代言人，在《讀賣新聞》一連刊登好幾版報紙廣告，只見初版花媽碎念著「哎呀，後天是什麼日子啊？」翻著翻著，花媽提醒大家，「啊！是母親節快要到了啦」。
下一句卻眼神閃爍地強調：「但是媽媽我不需要什麼禮物啦！」接著畫面逐漸特寫花媽好似苦惱而皺眉的表情，繼續說著：「不需要禮物捏。不需要禮物啦。真的。」但眼尖的大家，早就發現花媽的手部姿勢，轉變成期待而拱起的模樣（笑）。
在下一張碩大的半版廣告中，聚焦在花媽期待的表情上，卻依舊說著：「媽媽我真的不需要什麼母親節禮物啦。」然而身旁一連串的小字卻悄悄地透露著，「媽媽啊，有時候是會說謊的」、「就算疲累的時候卻總說沒關係」。
打開UNIQLO日版Instagram，在限時動態裡看見橘子一家人冒著愛心表示「『謝謝』說出來更幸福」，臉紅的花媽害羞著笑說「沒有媽媽會忘記母親節」，提醒大家無論以什麼形式都好，記得「對媽媽表達感謝」。