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香港新特首出爐！李家超獲99.2%支持率　僅8票不同意

▲香港前政務司司長李家超，今（8）日稍早在本屆香港特首選舉以1416票的高票當選，支持率99.2%，僅有8票不支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港前政務司司長李家超，今（8）日稍早在本屆香港特首選舉以1416票的高票當選，支持率99.2%，僅有8票不支持。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-08 12:58:572022-05-08 13:02:35

香港第六屆特首選舉今早（8日）登場，本次選舉唯一候選人是獲得北京當局「欽點」，警務系統出身的政務司長李家超，稍早根據港媒報導已經以1416票的高票當選，支持率99.2%，僅有8票不支持，預計將由北京任命，並於7月1日宣誓後，成為香港下任行政長官。

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綜合《南華早報》、《香港01》等報導，第六屆香港特首選舉投票時間為早上9時至11時半，由於本屆香港特首選舉僅「一人參選」，李家超當選毫無懸念，不過按照法規仍須進行信任投票，外界也關注在新制之下投票率會有多高；在疫情影響下，香港為了減少投票口人流，將投票時間延長至兩個半小時，五個界別被依次劃分出5個投票時段，據了解，警方部署7000名警力在各投票場所嚴密佈防。

▲香港前政務司司長李家超今天正式宣布參加下屆香港特首選舉，還表示參選是「出於對國家的忠誠」。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港前政務司司長李家超先前表示參選是「出於對國家的忠誠」。（圖／美聯社／達志影像）
本屆有權投票的選委共1461人，選委進場時須攜帶香港永久性居民身份證、以及印有姓名、相片及專屬QR Code的選委名牌，他們會在不記名的情況下進行投票，取得751張有效支持票的候選人即當選。

稍早全體投票已結束，共1428名選委進行投票、33名選委未投票，投票率達97.74%；票箱經集中並由人工手動點算後，「唯一候選人」李家超最終獲得1416張支持票，另有8張不支持；以1428張總選票計算，支持率99.2%，創下歷史新高。

選管會主席馮驊表示，上屆選舉用一個多小時點票，本屆增加了多一倍的點票人手；有分析指出，這是香港自去年「完善選舉制度」後首次選出港府行政長官，而比起現任港府特首林鄭月娥，警務系統出身的「唯一候選人」李家超被視為更能臣服北京，他不僅將成為第一位警察出身的香港特首，當選後可能加速香港「中國化」。

▲香港第六屆特首選舉結果出爐，唯一候選人李家超以99.2%超高支持率當選。（圖／翻攝自香港０１）
▲香港第六屆特首選舉結果出爐，唯一候選人李家超以99.2%超高支持率當選。（圖／翻攝自《香港01》）
投票結果出爐後，李家超上台發表感言，表示無論是支持或不支持他的人，他都衷心感謝每一位選委，並表示今天也是母親節、佛誕和世界微笑日，大家可以很開心地迎接這歷史性日子。此外，李家超妻子林麗嬋也罕見現身，李家超則在台上獻花給她並祝福她母親節快樂。

現任特首林鄭月娥則在選舉結果出爐後發表聲明，表示衷心祝賀李家超當選，並將於今日稍後向中央人民政府提交選舉結果報告，「我和本屆政府會與候任行政長官做好交接，並會全力為新一屆政府就任提供一切所須的協助。」
 

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