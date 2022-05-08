國民黨指與高登有關　柯建銘籲：去檢舉提告、亂講換我告

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柯建銘舉例，在俄烏戰爭上，全球民主自由國家聯合對抗極權國家的局勢下，台灣的地緣政治，第一島鏈更形關鍵地位，與美日關係深化、與自由民主結盟，是國家安全的首要問題。「但我們都看到：國民黨還在搞國家認同，心中有中國，忽而挺中、忽而挺俄，挑釁台美、台日關係，謬論連連，敵我不分，不知『國家』為何物……」
至於在疫情問題上，柯建銘說，從疫情初始口罩議題、要求普篩開始亂，而後乞丐疫苗之說、又有引進中國疫苗等，毫無建設性、無同理心，但台灣都走過了。「而最近『快篩試劑問題』，我們和全世界都在搶快篩試劑，進口及國產有貨的全部收購、徵用」，他強調，講話要有憑有據！
柯建銘說，「高登事件」他的資訊與所有人都一樣從媒體得知，「高登負責人我也不認識，昶虹公司負責人是過去跑立法院的記者，是舊識，其胞弟因2015年幫我助選，而當選後2016至2017年僅當一年助理，後為顧問，就是如此而已」。
柯建銘說，國民黨以為抓到大尾、政治介入，根本是胡扯、扯遠了，見黑影就開槍，和抹黑羅氏快篩，扯上前立委蔡煌瑯如出一轍，「如有證據與我有關，趕快去檢舉提告就好了！不用抹黑、口水、影射，否則亂講換我告你，如此夠清楚吧！遊戲規則公平，光明磊落一點！淪為『以疫謀亂』的口水、烏龍，對國民黨有加分嗎？善思」。
最後，柯建銘也提到，既然朝野已達共識，疫情下以不開臨時會為原則，「5月底休會，我們須與時間競賽了！」他點出立法院該做的很多功課，有待朝野共同努力，也表示把握最後3星期，完成法定義務與責任，才是朝野共同責任。