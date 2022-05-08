丟丟妹扛「叫賣天后」頭銜做生意 公司卻遭人拿球棍攻擊
「叫賣天后」丟丟妹現在是小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》的固定班底，近日她接受專訪，與主播謝佑昀分享她成為叫賣天后的事業歷程，透露曾因為自己事業做太大遭旁人眼紅，辦公室還遭「蒙面人」突擊。
丟丟妹長大後聽從父母的期望，找了個中規中矩的工作成為安親班老師，但她厭倦一成不變的生活，主動跟爸爸提出想學做直播生意，並誓言在2年內要做到全台前3名，才獲得父親首肯。丟丟妹原對海鮮一竅不通，在1個月內從零開始學習，第2個月就獨自提槍上陣開始賣貨，從沒半個人認識，到100個、300個固定的觀眾，再直到現在每次直播都上萬人觀看。
因爲事業做大，丟丟妹坦言她事業常遭旁人眼紅、被同行攻擊，有天早上她正在辦公室跟廠商談事情，外面員工都在包貨，談到一半就有一批蒙面人拿著棒球棍衝進來，對著所有東西一陣亂砸，連玻璃都砸破：「我就聽到砰砰砰的聲音，嚇了一大跳趕緊衝出去，員工們也全都嚇到了，我就趕緊叫所有人躲到後面，要砸就讓他們砸，只要不傷害到我的員工，等他們都撤了，我才去打電話報警。」
但看似個性海派、每次叫賣總能創下新紀錄的她，坦言其實自己私下不愛講話，甚至曾陷入情緒低潮、數度壓力大到躲起來痛哭，表示大家看到是風光的那面，但其實真的很辛苦：「現在賣貨都有點綜藝化、浮誇化，但我個性原本不是那樣。我直播完會去看回顧，但我又比較愛面子，所以都會躲在廁所裡看，有時候看著看著自己就會哭了，但這些都是我們要自己去調適。」