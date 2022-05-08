想玩逗貓棒！小貓手太短變「抓耳朵」　網笑：舉手投降？

小貓無論做什麼動作就是很可愛！日本一名飼主家裡養了一對小貓兄妹，某天正在與牠們玩逗貓棒，不過因為小貓們都還太小不太懂玩，其中一隻竟然雙腳站立努力伸小手手想要抓玩具，卻意外變成「抓耳朵」的投降姿勢，網友看了全都被萌暈！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主家裡養了一對貓兄妹，分別是橘白貓哥哥「Mochio（もちお）」與三花貓妹妹「Kurumi（くるみ）」。（圖／推特帳號Kurumi_mochio）▲飼主經常在推特上分享牠們的生活日常。（圖／推特帳號Kurumi_mochio）這對小貓咪目前1歲多，分別是橘白色花紋的哥哥「Mochio（もちお）」與三花貓妹妹「Kurumi（くるみ）」，飼主為了記錄牠們的成長日常，特地開設推特帳號分享牠們的生活趣事。日前推主分享了一組貓兄妹2個多月大時的照片，當時飼主正在與牠們玩逗貓棒，不料因為牠們腿太短抓不到玩具，即使Mochio努力地伸長小手想要抓上頭的羽毛，卻因為還不太會玩，反而將兩隻手貼著耳朵，看起來就像「投降」一樣，非常逗趣！▲這天飼主與牠們玩逗貓棒，Mochio興致高昂，卻不是很懂得怎麼玩…（圖／推特帳號Kurumi_mochio）▲怎麼變成舉手投降了？（圖／推特帳號Kurumi_mochio）▲抓著耳朵的樣子太可愛啦！（圖／推特帳號Kurumi_mochio）▲Kurumi：葛格你在幹嘛？Mochio：偶在抓玩具啊！（圖／推特帳號Kurumi_mochio）照片一PO出，立刻吸引許多網友紛紛笑說：「是在舉雙手投降嗎？」、「太療癒了啊」、「貓：其實我在抓耳朵啦」、「小貓做什麼都很萌」、「像招財貓的動作」、「沒抓到玩具沒關係，可愛就好」。（編輯：陳珮瑜）小貓收編後初次洗澡！圓臉露出瞇眼微笑 網：心臟重擊幼貓初見陽光想收藏！出喵掌空揮一臉呆萌：怎麼抓不到？小橘貓鏡子前對自己狂挑釁！尾巴炸毛出肉球拍擊：踹共啊