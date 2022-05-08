王菲當虎媽愛潑冷水　「沒什麼是永恆的」讓女兒陷悲觀

52 歲王菲作風一向低調、神秘，生活也時常引起外界關注。而她的大女竇靖童前陣子罕見談到母女情，表示媽媽從小叮嚀她凡事不要開心太久，因為「沒有什麼是永恆的」，一度令竇靖童產生了悲觀想法，直到出社會後，才明白到媽媽說這句話的用心良苦。

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▲王菲和大女兒竇靖童兩人感情很好，從來都沒吵過架。（圖／竇靖童微博）

竇靖童4年多前來台時，就曾爆料王菲是一位「虎媽」，管教非常嚴格，16歲前還有10點的門禁，晚1分鐘，電話便會收到訊息。王菲母女倆個性很相近，在家話都不多，不過兩人感情很好，從來都沒吵過架。

但王菲對女兒的興趣則給予無限的支持。她曾在《楊瀾訪談錄》中提到，自己是一個懶惰的人，但對女兒是需要責任心的。充滿音樂細胞的竇靖童小時候便有很多想法，對不同樂器都感興趣。其實，王菲曾拒絕讓竇靖童當歌手，但因為她曾被母親限制進演藝圈過，所以不希望自己也步母親的後塵，覺得女兒想學就學，多學一些也沒甚麼壞處。

竇靖童曾表示小時候與媽媽分享開心事時，她經常會潑冷水說：「那個，你別開心太久，Nothing is permanent！（沒有什麼是永恆的）。」竇靖童開始覺得有點煩，不明白媽媽為何這樣說，這句話在她腦海中揮之不去，性格因此變得「悲觀」。

▲竇靖童從小很有想法，充滿了音樂細胞。（圖／竇靖童微博）

直到竇靖童踏入社會見到人生百態，才體會到媽媽的這席話意義深長，她說：「入到社會看見各種人、各種事情，這個東西（這句說話）反而變成了保護我的一個東西。我慢慢地就越來越能夠理解她，所以這個種子就慢慢地發芽。」

的確，沒有什麼東西是永恆不變的，人生總是這樣，得失無常，再美好的東西，也無法擁有太久。既然世上沒有什麼能夠永遠為我們停留，那麼就連痛苦也不會是永恆的，因為再痛苦的東西也會離你遠去。所有的經歷，都是一種修煉，等走遠了再回頭看，會發現，這一切會讓我們變得堅強和清醒。

▲王菲一向給人神祕低調的感覺。（圖／王菲微博）