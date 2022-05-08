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確診數狂飆！英媒警告「台灣未超前部署」　陳時中回應了

▲英國媒體每日電訊報報導警告「台灣面對疫情未及時宣導及超前部署」，指揮中心指揮官陳時中也對此回應。（圖／指揮中心提供）
▲英國媒體每日電訊報報導警告「台灣面對疫情未及時宣導及超前部署」，指揮中心指揮官陳時中也對此回應。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-08 15:03:502022-05-08 15:04:44

隨著台灣本土疫情升溫，英國媒體《每日電訊報（The Telegraph）》日前報導，台灣面對疫情未及時宣導及超前部署，恐在夏季前造成前所未有的死亡率。對此，指揮官陳時中回應，表示會參考相關預測理論根據，會趨吉避凶盡量將疫情控制好。

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據英國媒體《每日電訊報（The Telegraph）》6日以「台灣因其黃金標準的防疫戰略享譽世界，如今面臨『染疫死亡率恐飆升』」為題報導，指出台灣短短數週，單日確診人數飆升至萬例，認為台灣正面臨可怕的垂直彈道式感染狀況。

報導中引述Chase Nelson的說法，強調台灣面對Omicron疫情解封太快，且未及時宣導和超前部署，反而是以且戰且走式地調整政策，在防疫戰略上是「不智之舉」。

▲中央流行疫情指揮中心說明今日疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲針對英國媒體報導，指揮官陳時中也回應。（圖／指揮中心提供）
對此，指揮官陳時中今日在下午例行記者會上回應，表示不管是國內或國外媒體、專家都會針對疫情做一些預測，會持續參考相關預測理論根據，趨吉避凶地盡量將疫情控制好。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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