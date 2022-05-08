網傳口服抗病毒藥給中重症？指揮中心闢謠：多使用在輕症
中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，國內增44294例本土個案，連續第二日確診數破4萬例，與此同時，網路上流傳有71萬人份的口服抗病毒藥只能給中重症的個案使用，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清此說法，反稱目前都是給輕症或無症狀感染者，只要符合65歲以上或有先前提到的13種重症高風險因子者，經醫師處方口服抗病毒藥物就可使用。
羅一鈞說，中重症基本上會給醫師評估使用何種藥物，確診者大多使用針劑藥物如瑞德西韋，少數確診者可以使用默沙東藥廠的新冠病毒口服藥「莫納皮拉韋」(molnupiravir)，另外也有其他像單株抗體藥物，會視變異株的情形，來做一些使用，或是類固醇跟免疫調節劑等等，也是看情形提供，因此中重症還是比較少會用到口服藥物。
羅一鈞也說，目前已經簡化領用口服藥物流程、增設各縣市應變醫院、專責醫院及核心藥局配置點，提升藥物取得可近性。根據統計，到昨天為止，已經有1249人份的口服藥，是屬於輝瑞口服藥部分，另外有710份是使用莫納皮拉韋，加起來總共有開出1959人份，開立情形隨著開設點跟開設處方便利性會提升。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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