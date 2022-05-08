核心藥局口服抗藥現況曝光！羅一鈞：將開放持處方箋領取
本土疫情已連日破萬人確診，民眾除了盡快施打疫苗以外，也很關心新冠口服藥的存貨狀況。而中央流行疫情指揮中心日前已配發2萬人份輝瑞口服藥到全台57間核心藥局，醫療應變組副組長羅一鈞今（8）日於記者會上表示，將開放讓民眾持處方箋到核心藥局以外領藥。
羅一鈞在記者會上提到，關於口服藥的部分，已開立輝瑞1249人份、莫拉皮拉韋710人份，而核心藥局才剛鋪下去，目前居家照護只有65-69歲比較容易符合使用對象，社區藥局發下去只有37人份，但現在已打通整個開藥，從開立處方到領藥等細節，將會開放讓民眾持處方箋前往除了核心藥局以外的地方去領藥。
羅一鈞也補充，大部分還是會在醫院開立，輝瑞有1212人份，也包含集檢所，因為醫院有主責集檢所，統計部分得依靠藥師及醫院領用回傳，已跟健保談好，後續做勾稽與統計，這樣時效性會比較好，現階段很多統計為了不加重第一線負擔，因此通報回傳上可能有時效性上的誤差，所以實際開立件數將會比現在多一點。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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