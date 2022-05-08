林右昌轟「快篩實名制要改」！陳時中：基隆量高於平均值
本土疫情肆虐，今天（8日）更新增44294例個案，導致全台各地爆發快篩試劑搶購潮，不少民眾也因此抱怨快篩不足，根本買不到，對此基隆市長林右昌則直言「快篩實名制一定要改」，稍早陳時中回應表示，每個地區需求不一樣，但現階段統計，基隆拿到的快篩都還在平均值以上，另外地方政府自行購買，指揮中心並沒有禁止，只要符合法規就可以。
林右昌連續數天呼籲中央，不要齊頭式平等，不急的地方有剩，但急的地方卻買不到，更指出快篩試劑實名制要有所更改，否則會造成更對民怨。
指揮官陳時中則回應，目前統計，基隆市拿到的快篩都還在平均值之上，日前基隆填報3萬劑，中央給了18萬，因此請市長不用太擔心；另外也強調，地方政府把合理需求提出，雖不可能一次性滿足，但會按照排程送下去，大家不用擔憂。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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