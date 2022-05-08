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中國願提供我國快篩　王定宇：先照顧好沒得吃的中國人

▲民進黨立委王定宇說，中國的疫情一路從上海燒到北京，各地都在封城，連食物都沒得吃，他們還是先照顧好他們的國民為要。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨立委王定宇說，中國的疫情一路從上海燒到北京，各地都在封城，連食物都沒得吃，他們還是先照顧好他們的國民為要。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-08 15:36:372022-05-08 15:39:37

中國國台辦7日表示，我國疫情快速蔓延，每天確診超過3萬例，快篩試劑嚴重短缺，中國方面願協助洽購，引發論戰。民進黨立委許智傑今（8）日早上受訪表示，國台辦不知中國民間疾苦，還有空對台灣說嘴，這是「提籃仔假燒金」假好心；民進黨立委王定宇也說，中國的疫情一路從上海燒到北京，各地都在封城，連食物都沒得吃，他們還是先照顧好他們的國民為要。

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許智傑說，中國許多城市封城，病死或餓死者多，他們都自顧不暇了，國台辦一來不知中國民間疾苦，二來還有空對台灣說嘴，這是「提籃仔假燒金」假好心，藍子裡裝的是安全有效的快篩試劑嗎？台灣人敢用嗎？

許智傑說，奉勸國台辦聽聽中國國務院總理李克強的建議，不要只聽中國國家主席習近平的錯誤政策，把這些醫療量能留給北京，北京若再封城，中國必定更亂。

王定宇說，謝謝他們的好意，中國的疫情一路從上海燒到北京，各地都在封城，連食物都沒得吃，他們還是先照顧好他們的國民為要。

王定宇也表示，我國買到國際一流品質、精準度高、價格比國家還要低廉的快篩，也已經採購超過1億劑，現在是配送、配銷問題，政府會努力解決，謝謝中國好意。

王定宇也提到，在台灣的國民黨部分人士特別說要進口中國快篩試劑，中國也馬上回應說要幫助，這兩邊不知道是說好，還是天生有默契，搭配都都好，相信中國國台辦有看到這些國民黨人的「努力」。

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