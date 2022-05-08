台中+ 2358　即起居隔者不單獨送關懷包

台中市本土個案今（8日）新增2358例，比昨天少159人，其中668位確診個案為接觸者發病、校園群聚152例、職場群聚168例、家庭朋友群聚348例，未滿12歲的兒童有384人。市長盧秀燕宣佈，為整合量能，即起關懷包以確診者家戶為發送對象，不再單獨發給居隔的密切接觸者。
台中市催打青壯年第3劑莫得納，第1波於4/16、4/17為30歲以上市民設快打站，2天內為7萬市民完成施打，接種率超過3成，讓台中市的第3劑施打率遠高於全國平均值，但昨天第2波為25-29歲市民設的快打站，打氣大不如前，共施打7396位，依發出3萬3千通知書計算，接種率約22%。
台中市受理申請居家照護今首度突破萬人，12076位評估的個案中，有10180位（84.3%）已收案居家照護。快篩陽得來速部份，衛生局長曾梓展表示，已累積20院所合作，且開始有診所投入。
為減少人力耗損，市府的防疫政策也進行調整。市長盧秀燕表示，中央昨宣布新的防疫規定，包括匡列對象從同住家人、同職場、同班者等「三同」，變成只需匡列同住家人及學生宿舍室友的「一同」，其他對象不再匡列；電子圍籬對象也只限居家檢疫的返國者、居家照護的確診者，居家隔離不需受限電子圍籬。
盧秀燕說，市府將配合執行相關措施，原來針對居家隔離、居家照護對象發放物資包、關懷包，接下來會調整成「家戶關懷包」，以確診者家戶地址為單位，將相關物資、血氧機、快篩試劑等整合發送，期盼增加送到確診家戶的速度。