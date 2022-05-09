馬斯克喝過？可口可樂「太空靈感」口味　連顏色都很迷幻

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不只外包裝，倒出來的可口可樂也是紫紅色的，不少民眾分享喝起來像是話梅搭配黑醋栗等果香風味。更有敏銳的消費者，呼應日前馬斯克想收購可口可樂的新聞，開玩笑稱「放古柯鹼我就相信有太空的味道」，讓大家更好奇太空旅行的滋味。
「星河漫步Starlight」已於全台便利商店、超市、量販店及線上購物平台販售。可口可樂今年於全球推出全新創意平台「Coca-Cola®Creations」，透過一系列限定產品、限時體驗與無限創意，即日起至5/31便在誠品生活南西店打造「可口可樂」星河漫步Starlight快閃店，還同步在LINE官方帳號「Coca-Cola隨時樂」推出尋寶活動，完成指定活動即可獲得線索，登入兩組以上的線索即有機會抽中限量的「可口可樂」星河漫步Starlight禮盒。
無獨有偶，為了迎接夏天，雪碧也全新推出無糖Sprite ZERO SUGAR，以經典綠色為基底，搭配個性化的商標及代表無糖的黑色字體塑造搶眼瓶身，以經典的清爽檸檬風味，無糖、無熱量打造沁涼暢快的口感。
還找來坤達合作，偶像人夫的粉專一上傳坤達喝雪碧的帥照，立馬引來粉絲讚聲「想喝」、「下班馬上去買」、「怎麼喝怎麼帥」。有趣的是，不少粉絲tag好友分享新口味時，都遭朋友反問「不是因為達哥的顏值唷？」、「你明就是來看帥哥的！」令人莞爾。
自5/6起至6/5，插旗台北潮流指標地西門町，於捷運6號出口設置「雪碧無糖」大型瓶身，周末前往體驗酷爽大挑戰，挑戰比運氣、比熱情、比力氣或是比最酷Pose指定任務，只要參加活動就能現場換取一罐全新上市的「雪碧無糖」免費試飲。即日起至7/26還有「2022喝雪碧開蓋享酷爽好禮」活動，期間，凡購買任一瓶「雪碧」全系列活動限定版包裝產品，至LINE官方帳號輸入序號，立即抽JBL PULSE 4 360度炫彩防水藍牙喇叭、Beats Studio Buds真無線降噪入耳式耳機、及「雪碧」相關限量酷爽好禮（數量有限，換完為止）。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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