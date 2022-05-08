驚見櫃子橘貓「倒栽蔥耍廢」！網笑曝心聲：還原假日的我

下輩子好想當貓啊！相信不少飼主一定都有過這樣的想法，覺得自家愛貓每天不是吃就是到處發呆睡覺，彷彿什麼天大的事都與牠們無關，讓人忍不住懷疑牠們上輩子到底做了什麼好事，這輩子可以每天這樣無憂無慮！日本就有一隻貓這天躺在櫃子裡耍廢，但是模樣實在太搞怪，網友們見了全都笑噴表示：「根本假日耍廢的我！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主家裡養了三隻貓咪，分別是「Chomi（左）」、「Putiko（中）」以及「Pao（右）」。（圖／IG帳號chomiputi）▲今天的主角是曼斥肯貓Putiko。（圖／IG帳號chomiputi）這隻曼赤肯短腿貓「Putiko（ぷてぃこ）」與姊姊「Chomi（ちょみー）」還有妹妹「Pao（ぱお）」是飼主的3隻貓咪，與飼主的5歲女兒併稱「4姊妹」，平時都會在社群帳號分享愛貓們與小孩的日常互動趣事。這天飼主突然看見電視下方的櫃子怎麼多出一塊同色系的不明物體，走近一看原來是Putiko仰躺在裡面，一個圓滾滾的大頭以一層木板的高度「倒栽蔥」往地板上躺，一點也不在意有高低落差，反而瞪大眼睛地發呆，那種彷彿看盡一切又看不透一切的模樣，模樣實在有夠逗趣！▲這天飼主看見電視下方櫃子怎麼多出一塊不明物體。（圖／IG帳號chomiputi）▲Putiko：好累啊！（圖／IG帳號chomiputi）▲Putiko：看P看？偶在思考貓生……（圖／IG帳號chomiputi）▲這樣躺不會肩頸痠痛嗎？（圖／IG帳號chomiputi）▲Putiko：躺著也會累啊！當貓容易嗎我？（圖／IG帳號chomiputi）▲Chomi：這多肉生物哪裡來的？（圖／IG帳號chomiputi）影片分享在IG後立刻引來許多網友笑翻留言：「根本假日在家耍廢的我」、「這是在矯正駝背嗎？（誤）」、「好像從櫃子裡流出來一樣」、「這個位置真剛好」、「表情很呆很厭世」、「與家具同化的喵喵」、「正在上班的我好想跟牠一起躺下」、「令人羨慕的貓生」現在一起來看看Putiko的影片吧！（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 ちょみぷてぃ（@chomiputi）分享的貼文想玩逗貓棒！小貓手太短變「抓耳朵」 網笑：舉手投降？小貓收編後初次洗澡！圓臉露出瞇眼微笑 網：心臟重擊人貓攻防戰！主子「一雙長腿」抵死不給抱：保持社交距離