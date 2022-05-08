內幕／桃園慎防綠營走險棋　國民黨戰將擬7月中徵召

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該人士說，黨中央的最終決定將評估民進黨派出空降人選或是在地，空降假想敵為林智堅、陳時中，在地人選則為鄭運鵬，藍營選策會將分析對手性質來出牌。他分析，依照目前局勢林智堅已錯過最佳時機，至今也沒有進一步動作，若5月份沒有表態，後期支持度很難急拉，因此可能性幾乎歸零，最終會派出民調持續上升的鄭運鵬，但也不排除綠營在提名前走險棋，把鄭運鵬作為煙霧彈，換上空降者，國民黨在這部分皆有所準備。
該人士說，例如日前已表態沒有參選意願的前行政院長張善政，在桃園航空城正要起飛，若下屆市長具有專業工程背景，將對未來城市治理、都市計畫有所助益，且目前選戰政治因素居多，應回歸政策面。
但是，一名黨籍立委認為，桃園非國民黨當家，因此沒有延後的本錢。目前明確表態意願的有羅智強、呂玉玲，各有各的弱點，而支持度民調較為穩定的魯明哲、萬美玲，事實上皆不排斥黨中央徵召，支持者也持續勸進。
該立委表示，無論初選還是協調都應盡早動作，才有時間進行後續整合，若時間壓到7月中，候選人僅剩下4個月的時間，安排上將受到壓迫，也會影響議員參選人佈局與期程規劃。
該人士指出，「黨中央主張協調取代初選，至今沒看到協調動作」，羅智強年初就喊出要選桃園市長，5個月過去無人協調或整合，甚至雙方「斷線」，羅智強也直至近日才跟議長邱奕勝開啟溝通；即使羅智強做法有瑕疵，但黨中央面對如此局面，竟也只能束手無策。
該人士認為，若最終提名魯明哲等在地人選，還較易於整合，但若徵召其他空降人選，如羅智強、張善政，還需預留時間整合，綠營掌握執政優勢，國民黨資源跟選舉期間要花更多時間經營，畢竟領先的人才有本錢晚翻牌。
一名地方議員表示，桃園移入人口持續上升，已漸漸佔多數，選民對地方選舉較無感，反映在歷年來投票率上，2018年九合一大選時更是六都最後一名，因此羅智強的投入不是壞事，讓選戰焦點聚集在桃園，連帶炒熱北北桃選情，尤其台北市長候選人蔣萬安風格較為穩健，攻擊力是他的弱勢，需要外力帶動，拉起北部連線氛圍與團體戰力。
「對黨中央的協調無感。」該人士說，協調應該是坐下來討論，找出一個大家都能接受的方案，對此時的僵局才有幫助，否則支持者及基層只看到紛亂，黨中央應在保留彈性與凝聚力量中取得時間上的平衡，不宜太晚決定。
該人士也喊話朱立倫，疫情變數空間大，民調起起落落，綠營屬意的陳時中即使目前走不開、民調下滑，但依過往經驗，政府始終還是會解決疫情問題，若陳時中放棄台北，突然決定參選桃園，疫情說不定成為陳時中的救命稻草，國民黨不得毫無警覺。
在羅智強部分，知情人士表示，他在3月份時就已經決定要請辭台北市議員一職，因初選機率不大，游淑慧等人多次勸阻，甚至發文宣布請辭前助理及同事都未被告知。但是，羅智強其實很忐忑，深知被提名機率不大，但因秘書長黃健庭拋出「如果羅智強變強，地方能接受，也不排除提名他」，才破釜沈舟，展開買房、遷戶籍、請辭的三部曲，把重心完全移至桃園。