別再擠醫院！金管會出招解套理賠申請　喊話公會儘速研議

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對此，昨（8）日金管會主委黃天牧強調，依《保險法》第65條規定，契約請求權有2年時效，不用急於一時到醫院請醫師診斷及開立診斷證明書，盼大家發揮同理心，有很多弱勢及老年者更需要醫療資源。
今金管會也邀集產壽險公會及相關業者研商，希望透過數位新冠病毒健康證明作為替代醫師診斷證明之文件。
金管會說明，數位新冠病毒健康證明，是以衛福部疾管署為數位證明發行機構，其內容除個人基本資料外，包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用的相關資訊相同。
據傳金管會無視業者反映該證明未完整揭露身分證字號、用藥資訊，也無法解決偽造問題等，金管會則駁斥「均非事實」。除用藥資訊與診斷證明書無涉外，有關揭露身分證字號部分，已與衛福部協調溝通同意增列；又為避免偽造，衛福部也提供數位新冠病毒健康證明查驗服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。