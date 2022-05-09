女兒因疫情被迫關在家 劉伊心「精神被抽走」吐崩潰心聲
節目《女人我最大》這集邀請到愛雅、劉伊心、倪雅倫，愛買團卞慶華、凱希、陳依依、董仔以及柳燕老師、Kevin老師、Ryan老師等人，在節目中開箱超夯新品，其中二寶媽、37歲的劉伊心就介紹另類育兒神器，希望能增進親子間的感情，另外，近來也因爲疫情，女兒被迫關在家，讓劉伊心每天都身心疲倦，彷彿整個人呈現「真空狀態」。
劉伊心於2017年4月16日與老虎牙子公司總裁林志隆結婚，隨後迎來一雙兒女，身為時尚媽咪，她分享近期愛用的育兒神器「麵包機」，她說因為這種麵包機可以帶著小孩手把手一起完成，做出來的麵包、披薩不但天然新鮮，還能增加親子互動時光。不過孩子們的創意也常讓劉伊心哭笑不得，例如他們堅持要把藍莓、葡萄放在披薩上，主持人藍心湄聽了開玩笑說：「日後訓練一批擁有甩麵絕技的小孩子們，之後就可以直接在火鍋店上班。」
劉伊心表示，疫情影響打亂一切規畫，自從女兒牙子開始「study from home」後，意識能力較強，會將玩具以及媽媽佔為己有，進而剝奪劉伊心與弟弟的相處時間，種種情況讓她每天都很疲累，深怕弟弟幼小心靈受到傷害，崩潰地說：「彷彿所有的精神被小孩抽走，呈現真空狀態。」
※【NOWnews 今日新聞
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