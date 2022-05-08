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28億防疫預算誰刪？梁文傑舉三點打臉柯文哲

▲ 台北市因刪除28億防疫預算引發討論。（圖／新頭殼）
▲ 台北市因刪除28億防疫預算引發討論。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2022-05-08 20:57:332022-05-08 21:00:20

近日本土疫情延燒不斷，台北市卻因刪除28億防疫預算而引起熱議。市長柯文哲指出是市議會要求刪除預算，此話一出再度槓上議會，議員游淑慧今（8）日搬出許淑華，稱當初他們皆是反對刪除預算者，如今卻背鍋，目前雙方唇槍舌戰。

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柯文哲認為去年編列時正值疫苗缺貨，因此希望編列預算購買，不過隨後引發購買的可能性，以及購買後是否仍由中央裁決分發等問題，因此市議會針對此預算的刪除或是留下科目進行激辯。

回顧去年 12 月 14 日台北市議會針對衛生局預算所開的審查會議，能見在場議員過半數都支持刪除預算，原因不出「疫苗無法由地方政府隨意購買，仍是中央分配」、「疫苗當前已經多到快要過期的狀態，無需增添」等。

不過許淑華等少數議員仍是認為保留預算，當作未來防疫的不時之需，可以透過設定能夠啟用預算的條件，如變種病毒來襲等，來通過這筆預算。

柯文哲短暫進入會議間時，他接受了議員的想法，雙方都同意可以刪除預算。

北市議員梁文傑指出，衛生局自己知道情況，來遊說市議會把預算刪掉只保留一千元，使該科目在預算表中仍存在。但多數議員認為保留一千元沒意義，就全數刪掉了。

梁文傑認為，沒有這28億買疫苖的預算，不代表市府沒有其他的錢去買別的防疫物資。市長和衛生局都有預備金，也有災害準備金，還有疫情募款。台北市之前沒有搶先去買快篩劑，那是柯文哲沒有超前佈署要做，和錢沒有關係。

梁文傑提出，假如現在柯文哲要去買快篩劑，只要找到有辦法供貨的廠商就可以了，ＣＤＣ並沒有禁止。快篩劑不同於疫苖，地方政府想買就可以去做，很多公司現在也在買，不必東拉西扯。

這波防疫預算的爭吵未休，市民朋友最在意的是每天必須大排長龍搶購快篩劑，同時居家隔離與照護，匡列與否的對應機制，北市都仍處在一團亂的狀態，何時能儘速拾起已經掉線的各單位，才是當務之急。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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台北市議員梁文傑今（8）日針對近日的28億防疫預算遭刪事件進行說明。
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