28億防疫預算誰刪？梁文傑舉三點打臉柯文哲

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回顧去年 12 月 14 日台北市議會針對衛生局預算所開的審查會議，能見在場議員過半數都支持刪除預算，原因不出「疫苗無法由地方政府隨意購買，仍是中央分配」、「疫苗當前已經多到快要過期的狀態，無需增添」等。
不過許淑華等少數議員仍是認為保留預算，當作未來防疫的不時之需，可以透過設定能夠啟用預算的條件，如變種病毒來襲等，來通過這筆預算。
柯文哲短暫進入會議間時，他接受了議員的想法，雙方都同意可以刪除預算。
北市議員梁文傑指出，衛生局自己知道情況，來遊說市議會把預算刪掉只保留一千元，使該科目在預算表中仍存在。但多數議員認為保留一千元沒意義，就全數刪掉了。
梁文傑認為，沒有這28億買疫苖的預算，不代表市府沒有其他的錢去買別的防疫物資。市長和衛生局都有預備金，也有災害準備金，還有疫情募款。台北市之前沒有搶先去買快篩劑，那是柯文哲沒有超前佈署要做，和錢沒有關係。
梁文傑提出，假如現在柯文哲要去買快篩劑，只要找到有辦法供貨的廠商就可以了，ＣＤＣ並沒有禁止。快篩劑不同於疫苖，地方政府想買就可以去做，很多公司現在也在買，不必東拉西扯。
這波防疫預算的爭吵未休，市民朋友最在意的是每天必須大排長龍搶購快篩劑，同時居家隔離與照護，匡列與否的對應機制，北市都仍處在一團亂的狀態，何時能儘速拾起已經掉線的各單位，才是當務之急。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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