白冰冰又當媽！收養廈門兒童喜慶母親節：可以組籃球隊了

每年一度的母親節，曾是白冰冰最傷痛時刻，揮別失去愛女白曉燕的傷痛，她在廈門收養了數十位兒童，這些孩子在這個偉大的節目，給分隔兩岸的養母白冰冰捎來想念，祝賀母親節快樂，讓她感動得要命，流下喜悅的淚水，笑說收到無數個慶賀訊息，「我自己算了算，才知道兒女人數可以組成幾個籃球隊了」！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白冰冰提到愛女，語氣已經較為輕鬆。（圖／經紀人提供）

白冰冰長期在廈門耕耘，在那有許多陪著她一路成長的觀眾，他們得知冰冰姐也是廈門孩子們的媽之後都說，第一次看到冰冰姐在母親節說話時溫暖感人的笑容，不似以往，每逢母親節整個人都特別憂傷。這次白冰冰在抖音曬出影片，笑著說「不知道曉燕在天上過的好不好，天上有沒有好人跟壞人，有沒有人欺負妳呀」的話語時，臉上帶有微笑，網友被白冰冰的堅強所感動，留言說曉燕是善良的孩子，在天上一定過著小天使般快樂的日子。

▲遠在廈門的粉絲，一起祝賀白冰冰母親節快樂。（圖／經紀人提供）

也有老粉在抖音留言，「小時候看著你電視劇長大的，當時冰冰姐像媽媽一樣，現在我自己都當爺爺了，為何您都不老呢？還可以這麼有活力的主持節目？」白冰冰看到先是對時光飛逝詫異一笑，再則確定自己有「開心果」的重要責任，不只在母親節，在任何時候，都要把滿滿的正能量傳遞給大家。「因為大家希望看到的我是開心的我，我相信，天上的曉燕也希望我仍是能帶給大家快樂的開心果，只要我能傳遞快樂和幸福，就是做善事！」