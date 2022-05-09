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中國法律學者發表意見：強押民眾到方艙屬非法

▲上海封城引發強烈民怨，華東政法大學法學教授童之偉具名發表意見，指官方將民眾強制送往方艙隔離為非法，且無權強行進入民宅消毒。（圖／取自新華社）
▲上海封城引發強烈民怨，華東政法大學法學教授童之偉具名發表意見，指官方將民眾強制送往方艙隔離為非法，且無權強行進入民宅消毒。（圖／取自新華社）

中央社

2022-05-09 05:57:10

（中央社台北8日電）上海封城引發強烈民怨，華東政法大學法學教授童之偉具名發表意見，指官方將民眾強制送往方艙隔離為非法，且無權強行進入民宅消毒。即使依法宣布緊急狀態，病毒毒性不強應防止過度防疫。

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童之偉這項意見「對上海新冠（COVID-19）防疫兩措施的法律意見」，以條列方式陳述上海封城期間發生的種種違反中國法律的行徑，並引用相關法條，一一指陳違法之處。

童之偉並在文末表示，這項意見在形成過程中，獲得華東政法大學、復旦大學、上海交通大學、上海社科院、華南理工大學、武漢大學、湖北大學、北京大學等校共20多位教授表達意見，復旦大學教授桑玉成並提出重要修改意見。

這項意見列出3大項要點。一是對居民使用強制手段強制送方艙隔離的任何做法都是非法的，應立即停止；二是上海市任何機構無權強行要求市民交出住宅鑰匙，並進入市民住宅消殺（消毒殺菌）。

三是上海市委、市府若認為出現了「緊急狀態」，可提請全國人大常委會或國務院根據憲法采取相應措施。而病毒毒性不強，危害不大，應防止防疫過度，防止嚴重得不償失。

意見中提到，「緊急狀態」是一種法律狀態，必須經有權機關依憲法宣布才出現或存在，「絕對不是任何機構或官員可以隨意認定和信口開河宣告的」。除中國全國人大常委會和國務院外，沒有任何組織和官員有權決定或宣布，上海全市或部分地區進入緊急狀態。

這項意見直指，現實情況是，上海市或市內任何地區都沒有依法進入緊急狀態。因此，依據中國憲法，目前上海市任何組織、官員決定和宣稱全市或某地現在處於「緊急狀態」，那「一定是沒有法律依據的、虛假的」。

意見更表示，一切組織和個人對謊稱「緊急狀態」之說法的非法性，都應予以揭露抵制。

意見最後說，當前上海的疫情不容樂觀，在這種情況下，上海如何在科學防疫、民主防疫方面向全國作出表率，是「上海各級領導和市民的責任和使命」。（編輯：邱國強）1110508

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