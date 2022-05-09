溫馨慶母親節週！移民署攜新住民做鑰匙圈

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參與活動的泰國籍新住民安妮拿到兒子親手製作的康乃馨鑰匙圈，馬上開心地將鑰匙圈別在自己的背包上，她說以後不管是工作勞累還是生活心煩時，只要看到這個鑰匙圈，就能想起今天和兒子的歡樂時光。
安妮表示，泰國的母親節定在8月12日，孩子們有贈送茉莉花給媽媽的習慣，因為茉莉花潔白又芬芳持久、終年盛開的特性，象徵著母親對孩子永不休止的純真之愛，近幾年因為疫情關係，一直沒有回泰國探望母親，希望藉由這個茉莉花鑰匙圈，傳達對母親的感謝與思念。
除了鑰匙圈傳達心意外，當然也少不了卡片，目前在台南就讀大二的印尼籍新二代小茹表示，印象中從小學畢業後就沒再送過手作卡片給媽媽，一來因為課業忙碌，二來是開始會覺得害羞，記得小時候常對媽媽說我愛妳，也喜歡抱著媽媽，長大後反而說不出口，這次剛好有機會藉由手作卡片，讓媽媽知道，自己對她的愛一直都在。
另一位就讀高一的越南籍新二代阿豪，很認真地用越南語在卡片上寫下三句話，分別是「辛苦了」、「謝謝您」以及「我愛您」，阿豪說，自己平常就不太會說話，其實媽媽很辛苦他都知道，看著媽媽每天洗衣煮飯，照顧自己和兩個弟弟，平時只能透過視訊與遠在越南的外婆講話，讓他想趕快長大、工作賺錢，媽媽就能不用再這麼辛苦了，感謝移民署辦理這次活動，讓大家留下難忘的母親節回憶。
屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，這次活動特別選在母親節當天舉辦，除了想讓新住民媽媽們感受到在台灣過母親節的歡樂氣氛，也希望媽媽與小朋友能藉由手作互動來增進親子間感情，活動中也教導小朋友要勇於表達對媽媽的愛，並感謝母親的養育之恩。