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溫馨慶母親節週！移民署攜新住民做鑰匙圈

▲移民署邀請新住民媽媽與新二代小朋友手作鑰匙圈。（圖／移民署提供）
▲移民署邀請新住民媽媽與新二代小朋友手作鑰匙圈。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-05-09 08:28:00

本週迎來母親節，內政部移民署南區事務大隊屏東縣服務站特別選在母親節，於屏東市新住民創意市集中，舉辦「大手牽小手一起來拼豆」活動，讓現場民眾利用五顏六色的塑膠小豆子，製作成可愛的鑰匙圈送給媽媽。

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移民署南區事務大隊屏東縣服務站也邀請新住民媽媽與新二代小朋友共同繪製「大手牽小手」母親節賀卡，利用媽媽與小朋友的掌印，設計出不同的創意賀卡，小朋友們紛紛認真地寫下感謝與祝福，讓收到禮物與卡片的媽媽們既感動又開心。

參與活動的泰國籍新住民安妮拿到兒子親手製作的康乃馨鑰匙圈，馬上開心地將鑰匙圈別在自己的背包上，她說以後不管是工作勞累還是生活心煩時，只要看到這個鑰匙圈，就能想起今天和兒子的歡樂時光。

安妮表示，泰國的母親節定在8月12日，孩子們有贈送茉莉花給媽媽的習慣，因為茉莉花潔白又芬芳持久、終年盛開的特性，象徵著母親對孩子永不休止的純真之愛，近幾年因為疫情關係，一直沒有回泰國探望母親，希望藉由這個茉莉花鑰匙圈，傳達對母親的感謝與思念。

除了鑰匙圈傳達心意外，當然也少不了卡片，目前在台南就讀大二的印尼籍新二代小茹表示，印象中從小學畢業後就沒再送過手作卡片給媽媽，一來因為課業忙碌，二來是開始會覺得害羞，記得小時候常對媽媽說我愛妳，也喜歡抱著媽媽，長大後反而說不出口，這次剛好有機會藉由手作卡片，讓媽媽知道，自己對她的愛一直都在。

另一位就讀高一的越南籍新二代阿豪，很認真地用越南語在卡片上寫下三句話，分別是「辛苦了」、「謝謝您」以及「我愛您」，阿豪說，自己平常就不太會說話，其實媽媽很辛苦他都知道，看著媽媽每天洗衣煮飯，照顧自己和兩個弟弟，平時只能透過視訊與遠在越南的外婆講話，讓他想趕快長大、工作賺錢，媽媽就能不用再這麼辛苦了，感謝移民署辦理這次活動，讓大家留下難忘的母親節回憶。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，這次活動特別選在母親節當天舉辦，除了想讓新住民媽媽們感受到在台灣過母親節的歡樂氣氛，也希望媽媽與小朋友能藉由手作互動來增進親子間感情，活動中也教導小朋友要勇於表達對媽媽的愛，並感謝母親的養育之恩。

▲移民署在屏東市新住民創意市集中，舉辦「大手牽小手一起來拼豆」活動。（圖／移民署提供）
▲移民署在屏東市新住民創意市集中，舉辦「大手牽小手一起來拼豆」活動。（圖／移民署提供）

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