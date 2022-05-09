印尼美女歌手擔任G20發言人惹議　網友批評一次看

今年，印尼是本屆G20峰會輪值主席國，為了吸引年輕族群參與觀看國際峰會，邀請27歲的印尼女歌手兼演員阿雲達·法扎·毛迪亞（Ayunda Faza Maudya）為G20峰會發言人，沒想到卻引起部分網友的批評。





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根據《南華早報》，網友批評的論點是她沒有外交和經濟方面的經驗，阿雲達回答彭博社的詢問時說，作為發言人團隊的一分子，她的職責是彙報與印尼相關的G20會議結果，至於敏感議題則交由其他代表處理。





網友們認為印尼總統之所以邀請歌手作為發言人，完全是為應對印尼的高失業率問題，近期極力拉攏年輕族群的手段。在這之前，他已委任多位名人、初創公司創始人和富二代擔任政府活動代言人，希望獲得年輕族群的支持。專家則指出，阿雲達學歷極高，大學就讀於牛津大學，研究所則是史丹佛大學，學識涵養足以勝任發言人，但缺少豐富經驗和年資則是敗筆之處，且邀請明星當重要國際高峰會的發言人，有譁眾取寵的疑慮。





1994年10月19日出生於雅加達的阿雲達，是印尼炙手可熱的歌手，但她又不僅僅是一般的歌手，還是全印尼女孩的偶像，更是無數男生的女神，會演戲又會唱歌，同時是國際品牌的廣告寵兒。





柬埔寨、印尼和泰國11月將分別接待全球領導人，這些會議包括11月 11日至13日在柬埔寨舉行東盟（ASEAN）及相關峰會；11月15至16日在印尼舉行二十國集團（G20）峰會；以及11月18至19日由泰國主辦的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。目前全球媒體都相當關注東南亞各國主持會議的狀況和動向，也因此阿雲達成為G20發言人的議題會受到國際網友們的關注。



