家扶旗津服務處、移民署助新住民考取丙級烘焙證照

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考上丙級烘焙證照的里妮表示，「一開始國字寫不太出來，像『出爐』、『冷卻』這些字，還好有社工老師陪著我們一起練字，新住民在台灣考上丙級證照真的很難得，考上了感到很光榮！
春花因為先生早逝、獨立扶養四個孩子而開始接受家扶協助。這次希望藉由參加烘焙考照，給自己一條不同於之前以勞力為主的職業選擇，而現場也邀請到春花的孩子作為特別嘉賓，送給媽媽一份母親節驚喜。
小玉每次不辭辛苦搭乘公車來上課，往返近3小時的車程，「來到台灣，家扶開課讓我們新住民學得一技之長，很感動，對我們新住民非常好！」。
家扶社工呂瑞涵為更服務到位，特別協助媽媽們細心規劃中文習字作業，加強媽媽們的中文能力以克服全中文的學科考試。為要了解媽媽們在考照過程遇到的難題，她也斜槓投入烘焙領域，一起考上證照。「陪伴的過程中慢慢知道她們遇到的困難是什麼，才有辦法跟她們一樣去討論、解決遇到的問題」。
家扶深耕旗津社區工作10餘年，設置服務處致力陪伴社區弱勢家庭及培力社區兒少，並與移民署南區事務大隊高雄市第一服務站共同合作，協助處理新住民在臺生活適應問題。透過定期辦理的聚會與培力活動，讓姐妹們可以品嚐到家鄉味，一解思鄉情愁，同時找回內在力量及自信，建立第二專長創造人生機會。
南高雄家扶中心謝武吉主委表示，希望透過這樣的創新服務，讓新住民姊妹們，甚至新住民二代長出自己的力量，不僅透過培力課程拓展人際，也培養出專業力，家扶很榮幸成為他們在臺灣的娘家。也期許透過新住民據點和移民署共同的社區服務，創造更多元且豐富的能量。