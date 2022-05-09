Omicron亞變種齊入侵！澳洲、紐西蘭疫情恐急速升溫

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報導提到，Omicron亞變種「BA.2.12.1」、「BA.4」和「BA.5」，很可能在澳洲取代「BA.1」和「BA.2」開始流行，需要時間觀察病毒的適應性、傳播性，以及它們對現有抗體的逃避能力。
目前，「BA.4」和「BA.5」已在南非造成第5波疫情，而「BA.2.12.1」也在美國迅速傳播，不排除在未來數週成為主要的流行毒株。
與此同時，澳洲的鄰國紐西蘭也出現首例「BA.5」病例，患者是名來自南非的旅客，紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）流行病學家貝克（Michael Baker）認為，雖然身為Omicron亞變種的「BA.5」不算是一種全新的病毒，但仍不應過度輕視其影響力。
貝克解釋，新的亞變種之所以出現，是因為它們已經進化為更具傳染性，比目前在紐西蘭Omicron流行潮中占主導地位的「BA.1」和「BA.2」變體更甚，這意味著它們可能會導致紐西蘭報告病例增加。
貝克也認為，隨著新變種和亞變種的出現、免疫逃脫更加厲害，人類勢必得尋找限制病毒傳播的新方法；以紐西蘭來說，可以採取的最好預防措施，是盡可能確保成年人接種疫苗，而且兒童疫苗接種率也繼續攀升。
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