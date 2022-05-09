5/9前夕蒲亭發聲明「勝利屬於我們」 美駐聯大使嗆聲
今（9日）是俄羅斯慶祝二戰時擊敗納粹德國的「勝利日」，克里姆林宮於8日發出總統蒲亭的聲明，向多個前蘇聯國家發出訊息，聲稱會像1945年時一樣，「勝利將屬於我們」。
蒲亭在聲明中，向烏克蘭、喬治亞的人民，包括頓涅茨克人民共和國與盧甘斯克人民共和國，以及多個中亞國家的人民及領袖表示，他們的共同責任，是要阻止納粹主義重臨；俄軍與其祖先一樣，為從納粹的污穢中解放土地而戰鬥，並將會得勝。
蒲亭強調，俄國與聲明中提到之國家的共同責任，是阻止納粹主義死灰復燃，因為它給不同國家的人民帶來非常多苦難，有必要將戰爭年代事件的真相、兄弟友誼的共同精神價值觀等，保存並流傳給後代。
美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）8日則表示，美國不認為俄羅斯在5月9日有什麼可慶祝的，因為：「他們沒有成功擊敗烏克蘭人，也沒有成功分裂北約或世界。比起慶祝，他們更應該反省自己在烏國犯下的戰爭罪。」
湯瑪斯—葛林斐德指出，美國將與烏克蘭檢察官和國際相關機構合作，紀錄俄軍在烏國的暴行，並持續向烏國提供援助。
至於被問到俄羅斯是否應被列為恐怖主義國家時，湯瑪斯—葛林斐德並沒有正面回應，但也坦言俄國應該為其恐怖犯行受到指責。