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台股早盤一度跌250點、下殺來到16156點　觀光概念股強勢

▲美股上週五（6日）又走跌，台北股市今（9）日開盤後一度跌250點，下殺來到16156點，跌幅1.3%以上，權值股台積電早盤跌8元，來到520元。（圖／NOWnews資料照）
▲美股上週五（6日）又走跌，台北股市今（9）日開盤後一度跌250點，下殺來到16156點，跌幅1.3%以上，權值股台積電早盤跌8元，來到520元。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-05-09 09:30:57

美股上週五（6日）又走跌，台北股市今（9）日開盤後一度跌250點，下殺來到16156點，跌幅1.3%以上，權值股台積電早盤跌8元，來到520元。聯電與力積電黑翻紅，其他重要電子股也走弱。而今日盤面焦點為觀光概念股，山富漲8%，五福漲5%。至於華航、長榮航分別漲逾1%與來到盤上，相對強勢。

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美股道瓊指數下跌98.6點，或0.3%，收32899.37點；那斯達克指數下跌173.03點，或1.4%，收12144.66點；標普500指數下跌23.53點，或0.57%，收4123.34點；費城半導體指數下跌23.5點，或0.78%，收2982.1點。

台北股市今日開盤跌62.36點，加權股價指數以16345.84點開出，早盤一度跌250點，下殺來到16156點，跌幅1.3%以上。權值股台積電早盤跌8元，來到520元。聯電早盤黑翻紅，來到盤上48.8元的位置。世界先進與力積電也兩樣情，各跌3%多與來到盤上。

其他重要電子股，如聯發科跌1.4%，來到822元。鴻海、友達、群創、和碩、大立光、國巨、日月光跌1到2%，緯創跌深，跌逾5%。今日盤面焦點為觀光概念股，山富漲8%，五福漲5%，易飛網、鳳凰與雄獅漲3到4%。至於華航、長榮航漲逾1%與來到盤上，相對強勢。


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