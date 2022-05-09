獨裁家族重返執政？菲總統大選今登場 小馬可仕有望勝出
菲律賓今（9）天舉行全國大選，人民除了投票選出正副總統外，也將決定參眾議員、地方首長等1萬8180個席次。根據菲國選委會資料，本屆投票有超過6570萬選民登記，其中18歲到49歲的青壯年族群更是超過半數，創下新高。目前已故獨裁者之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）與現任總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）組成的團結聯盟呼聲極高有望出線，對許多菲律賓人來說，這是一場攸關歷史也攸關未來的大選。
菲律賓全國大選投票時間自今早六點開始、晚間七點結束，依照菲律賓選舉制度，正、副總統將分開競選，結果可能出現不同政治立場的組合；總統任期六年不得連任，副總統則連選得連任一次。此外，由於菲律賓島嶼眾多，且開放海外選民登記投票，票匭運送與計算按照過去經驗往往費時甚鉅，無法在投票時間結束後就得到結果，最快選舉結果將於明天出爐。
本屆菲國選舉備受關注，根據民調顯示，目前最有望入主馬拉坎南宮的是小馬可仕，而非過去擊敗他選上現任副總統、同時是唯一女性總統候選人的羅貝多（Leni Robredo），這場選舉也將會是老馬可仕（Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr.）自1986年遭推翻下台以來，一個關乎馬可仕家族締造歷史的轉折點。
過去老馬可仕擔任菲律賓總統期間，以對抗共產黨為名義，實施了長達9年的戒嚴，期間打壓人權、迫害異議分子備受爭議，其貪汙腐敗、中飽私囊的行為也嚴重導致菲律賓經濟倒退，菲國民眾在1986年靠著人民力量革命，以不流血方式推翻馬可仕政權，讓這個家族逃到夏威夷長達30年。
然而當時的「黃金年代」下基礎建設的發展讓人民相當有感，再加上馬可仕家族想重返政壇鋪局已久，獨裁者之妻伊美黛就曾二度問鼎總統寶座，但仍無法重返執政，現年64歲的小馬可仕挾帶善用社群媒體進行政治宣傳、洗白負面聲量的優勢，獲得大批年輕選民支持，外界預期小馬可仕和薩拉組成的聯合陣營將能勝出，倘若成真，這將會是馬可仕家族睽違36年，重新坐上總統大位。