尚未收到WHA邀請函 　吳釗燮：爭取到最後一分鐘

世界衛生大會（WHA）5月22日登場舉行，但我國目前尚未收到邀請函，外交部長吳釗燮今（9）日表示，仍在等待邀請函，沒有放棄，將爭取到最後一刻。
立院外交及國防委員會今日邀請外交部部長、僑務委員會委員長報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。
會前媒體詢問WHA邀請函尚未收到一事，吳釗燮表示，現在還在等待邀請函，沒有放棄努力，將爭取到最後一分鐘，我國到日內瓦的宣達團會由衛福部次長李麗芬帶團，在這過程中會儘量爭取友我國家支持參加WHA會議。
WHA將於5月22日28日在日內瓦舉行，我國至今尚未收到邀請函，衛福部長陳時中在7日的疫情說明記者會上宣布，今年規劃由該部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達我國參與WHA的訴求與決心，並與各國代表團就對抗疫情等全球公衛事務進行交流。
外交部上週發布新聞稿表示，將全力配合辦理行動團相關事宜，持續以國際文宣等多元管道反映台灣2,350萬人民參與WHA的心聲，透過社群媒體、推案短片、專文投書，以及WHA專刊等方式，凝聚並強化國際支持聲量。外交部也在5月2日發布推案短片「遠來的朋友」（Sweetness of Friendship）展現台灣數十年在海外醫療合作計畫的貢獻。
※【NOWnews 今日新聞
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