名家論壇》韋安／羅智強乘疫情海嘯破浪　桃園選情巨變中

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陳時中在2、3月間，桃園市民對他的支持度，可說是碾壓黨內外潛在競爭者。2月24日華視新聞報道，陳時中民調高出民進黨立委鄭運鵬、新竹市長林智堅一大截。跟國民黨可能人選相比，最多甚至大贏超過11%。讓綠營人士認為，如果民進黨不想失去桃園，陳時中轉戰桃園是個最好的選擇。4月初Yahoo網路民調也顯示，民眾認為陳時中「最適合代表民進黨參選桃園市長」。
不過，《聯合行銷研究公司》5月3至6日，對桃園的民調數據顯示，隨著這波疫情海嘯的來襲，陳時中在當地的民意支持已經「盛況不再」。
與黨內人士相較，陳依然領先，排名第一，民調數據為：1陳時中25. 5%，2林智堅12. 0%，3鄭運鵬11. 6%。但是與國民黨立委魯明哲相比，已出現「逆轉」，成為魯明哲27. 6%，陳時中26. 3%。
近日，由於快篩試劑嚴重短缺，不僅台北市長柯文哲連番炮擊陳時中防疫政策，連民進黨執政縣市的基隆市長林右昌都批評，快篩試劑實名制一定要改，否則有更多民怨。林右昌認為，中央實施的齊頭式平等，全國每間合約藥局每天只配78盒，造成不急的地方有剩，急的地方民眾排隊幾天卻買不到。
不具名民調專家解讀，這份最新民調樣本，國、民政黨比例合理，對照去年12月4日公投桃園的投票結果，這份民調結構不算偏藍，具參考價值。陳時中桃園支持度爆跌，推測台北也好不到那裡去。
而當同黨同志都開始「逆時中」，陳的政治行情可見一斑。繼續選台北市的機會可能「黃了」，連轉戰桃園也可能出現變數。
桃園的選情，在藍營方面同樣出現了巨變。在一個月前，被黨中央「嫌棄」和認為「很弱」的羅智強，在同一份民調中，已經由原本的第三，躍居為第二。
在最新民調中，藍營桃園市長潛在人選，民意支持度分別為：1魯明哲20. 6%，2羅智強18. 2%，3萬美玲14. 3%。此外，雖然羅智強仍以24. 3%比29. 0%，輸陳時中4.7個百分點。但已以25. 8%，贏過民進黨立委鄭運鵬的22. 9%。
不過，即使羅智強的民意支持，在短時間內快速攀升。以此勢頭，有可能在未來民調中，成為「黨內第一」，但羅想要獲得黨內提名的機會，仍然叵測未定。
一是羅智強要如何化解與黨中央，「魚死網破」的緊張關係，過得了黨中央這一關；二是羅如何靠自己的努力和修煉，讓在地國民黨地方勢力，覺得他比在地者更能帶來贏得機會，獲得地方的支持。
否則，羅智強用「空軍」帶來的民意支持增長，無法與「陸軍」銜接，他的桃園市長夢，到最後恐怕還是萬分艱辛。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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