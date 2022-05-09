停課新制引發不滿！學生喊話教育部 發起連署一晚就破千
近期新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心不斷修正防疫規範，教育部部長潘文忠親上火線，在5月7日的CDC記者會中公布新停課辦法，引發大批學生強烈不滿，臺灣青年民主協會5月8日晚間在CROSSROAD跨世代倡議平台提出「教育部應檢討九宮格匡列法，並從寬認定防疫假」提案，彙整學生3點不滿的意見，並提出2點呼籲，希望教育部可以正視學生聲音，重新討論防疫假的認定標準。
Omicron病毒傳染力強，4月以來不斷肆虐，台灣本土疫情確診人數不斷攀升，自4月28日以來每日本土確診數字接連破萬，確診、接觸與居隔人數暴增，指揮中心持續修正防疫規範，教育部也於5月7日公布新停課辦法，國、高中班上有確診者不再全班停課，而是匡列確診學生周圍九宮格實施防疫假，這項作法引發學生強烈不滿。
臺灣青年民主協會彙整了學生3項不滿意見，包含「九宮格範圍內學生未必風險最高，防疫措施並不實際」、「多項升學考試在即，勿讓學生升學權益受影響」，以及「實施防疫假學生，學習權益可能受損」，呼籲教育部應正視學生的擔憂與不滿，重新檢討九宮格匡列的作法，並對於非匡列範圍內學生請防疫假應從寬認定，與學校說明請假標準與程序。
該連署於8日晚間提出，短短一個晚上已累計1360多名學生覆議、275則討論，青民協表示。您對於教育部最新的「校園防疫停課標準」有什麼看法呢？歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台表達看法。