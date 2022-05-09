花費4個月！正妹樂秀愛犬「暴風成長史」　眾驚：長超快

0到1歲的狗狗成長速度飛快，國外就有位網友不想錯過記錄愛犬長大的機會，便在狗狗2到6個月大之間，分別為其拍攝一小段影片，最後拼接在一起，果不其然一對比，狗狗身形變化非常巨大，眾人皆喊：「長太快了吧！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲2個大時，狗狗身形非常嬌小。（圖／Instagram：louiethecream） ▲一下變大了！一隻手抱不住。（圖／Instagram：louiethecream）▲不僅身體變大，頭毛也變得很有個性。（圖／Instagram：louiethecream）▲已經看起來跟成犬無異囉！（圖／Instagram：louiethecream） 影片拍攝於2021年，一次呈現黃金獵犬「路易（Louie）」2個月大到6個月大的變化，成看到最初2個月大時，看起來與拉不拉多犬無異，憨憨圓圓一隻相當可愛，接著牠就像人類青春期一般，身形在4個月之間瘋狂抽高、長胖，最後一段看起來，除了瘦一點、毛少一點，其他特徵已與成年黃金獵犬無異。▲路易：以後我會長得比你還大！（並不會）（圖／Instagram：louiethecream）▲現在路易已經快滿一歲囉！（圖／Instagram：louiethecream）該影片獲得眾多網友喜愛，大家留言「狗狗第三段影片的表情：媽媽，我變太大了」、「天哪，真的長好快」、「尾巴也變長了」，也有人歪樓，將注意力放到主人身上「每次都是新手機嗎？」、「頭髮也都不一樣」。 （編輯：李惠婷） 在 Instagram 查看這則貼文 Louie the Golden Retriever（@louiethecream）分享的貼文小學生摸狗見「黃絲帶」急停手！原因曝光 網讚：長知識手機突爬「神秘白線」！網秒問：你家養狗嗎 恐怖真相曝裝死看寵物反應！貓狗「表現大不同」 飼主躺地尷尬了