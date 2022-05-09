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花費4個月！正妹樂秀愛犬「暴風成長史」　眾驚：長超快

▲正妹樂秀愛犬暴風成長史，眾人全驚：「怎麼長這麼快」。（圖／Instagram：louiethecream）
▲正妹樂秀愛犬暴風成長史，眾人全驚：「怎麼長這麼快」。（圖／Instagram：louiethecream）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 10:38:492022-05-09 11:09:07

0到1歲的狗狗成長速度飛快，國外就有位網友不想錯過記錄愛犬長大的機會，便在狗狗2到6個月大之間，分別為其拍攝一小段影片，最後拼接在一起，果不其然一對比，狗狗身形變化非常巨大，眾人皆喊：「長太快了吧！」

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▲2個大時，狗狗身形非常嬌小。（圖／Instagram：louiethecream） 
▲2個大時，狗狗身形非常嬌小。（圖／Instagram：louiethecream） 
▲一下變大了！一隻手抱不住。（圖／Instagram：louiethecream）
▲一下變大了！一隻手抱不住。（圖／Instagram：louiethecream）
▲不僅身體變大，頭毛也變得很有個性。（圖／Instagram：louiethecream）
▲不僅身體變大，頭毛也變得很有個性。（圖／Instagram：louiethecream）
▲已經看起來跟成犬無異囉！（圖／Instagram：louiethecream） 
▲已經看起來跟成犬無異囉！（圖／Instagram：louiethecream） 
影片拍攝於2021年，一次呈現黃金獵犬「路易（Louie）」2個月大到6個月大的變化，成看到最初2個月大時，看起來與拉不拉多犬無異，憨憨圓圓一隻相當可愛，接著牠就像人類青春期一般，身形在4個月之間瘋狂抽高、長胖，最後一段看起來，除了瘦一點、毛少一點，其他特徵已與成年黃金獵犬無異。

▲路易：以後我會長得比你還大！（並不會）（圖／Instagram：louiethecream）
▲路易：以後我會長得比你還大！（並不會）（圖／Instagram：louiethecream）
▲現在路易已經快滿一歲囉！（圖／Instagram：louiethecream）
▲現在路易已經快滿一歲囉！（圖／Instagram：louiethecream）
該影片獲得眾多網友喜愛，大家留言「狗狗第三段影片的表情：媽媽，我變太大了」、「天哪，真的長好快」、「尾巴也變長了」，也有人歪樓，將注意力放到主人身上「每次都是新手機嗎？」、「頭髮也都不一樣」。 （編輯：李惠婷） 


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