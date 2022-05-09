50歲成功當媽！海芙刀解決子宮肌腺症！名醫：治療傷害愈小愈好

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子宮肌瘤與子宮肌腺症都中！ 她50歲成功懷孕當超高齡媽
隨著國人普遍晚婚，加上壓力、環境荷爾蒙影響，女性發生子宮肌瘤和子宮肌腺症的比率日益上升，更增加了受孕難度。許多女性想生育卻因年齡較高、子宮環境不佳，被迫選擇放棄生育，甚至必須切除子宮才能改善子宮疾病造成的嚴重困擾。
44歲結婚的黃小姐，因同時罹患子宮肌瘤與子宮肌腺症，最大顆的肌瘤體積達5*4公分，子宮肌腺症造成子宮肌肉層厚達6公分，為正常的三倍以上，除了不孕問題之外，更長期受嚴重的經痛及月經量大所苦，尋求各大醫院皆只得到「切除子宮」的建議。
黃小姐的主治醫師、台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑教授指出，在沒有免開刀的無創海芙刀治療前，子宮肌腺症的傳統根治方式的確是切除子宮一途，不過這對期盼能成為母親的黃女士而言，不啻是一大打擊。
鄭丞傑教授表示，黃小姐接受海芙刀治療消除子宮肌瘤及子宮肌腺症，也配合營養師團隊減重20公斤。在經過完整備孕及婦科醫療團隊的照顧之下，順利在50歲順利誕下寶寶，成為「超高齡」產婦。雖然在生產時發生產後大出血，也幸運地保住子宮，目前她正在準備懷第二胎。
黃小姐以自身經歷鼓勵女性，不要輕易放棄受孕與成為母親的希望，如果有子宮肌瘤或子宮肌腺症問題，應及早詢求專科醫師幫助，有機會保留子宮、改善症狀，圓滿生育之夢。
子宮肌瘤大到像懷孕！ 海芙刀一次消融「百顆肌瘤」
「子宮肌腺症不像子宮肌瘤，可以一顆一顆挖掉。子宮肌腺症是佈滿整個子宮壁，即使動刀切除也切不乾淨，就像『壁癌』一樣，有重度肌腺症問題的女生，懷孕機率低，其實懷孕了流產率也相對比較高。
本身同時也是台灣婦科腫瘤消融醫學會理事長的鄭丞傑教授指出，近年從不孕症醫師轉介而來接受海芙刀消融治療的患者有增加趨勢。海芙刀是透過超音波組織穿透性及聚焦性，瞄準腫瘤以高溫造成凝固性壞死，達到消融腫瘤組織，具有免全身麻醉、無傷口、無出血、無骨盆腔沾黏、無輻射線、恢復期短、保留子宮及功能、術後備孕期短、日後生產不需剖腹等優點。
「我有很多病人因為肌瘤實在大太，被誤會是懷孕，搭公車或捷運老是被讓座，對她們來說真的很困擾。現在海芙刀沒有傷口，恢復速度也快。我還用海芙刀幫幾個病人處理過100多顆大大小小的子宮肌瘤。治療當天早上入院，下午就可以出院，治療有效率高達95%！」
鄭丞傑教授提醒，許多女性為子宮肌瘤或子宮肌腺症所苦，透過海芙刀治療可達到顯著改善症狀的效果，平均三個月能使子宮肌瘤體積減少40%，半年減少50%，一年體積約縮小85%。更可以減少因手術沾黏而引起長期下腹痛等後遺症風險。
治療應該讓傷害更小！ 名醫籲早就醫助保留子宮
「治療應該讓傷害更小」，鄭丞傑教授強調，隨著醫療科技的進步，從傳統開腹手術、微創手術、達文西手術到如今的海芙刀消融治療，可以幫助女性以更保守、更有機會保留器官與生育功能的方式達到改善目的。
鄭丞傑教授再度呼籲，只要早預防、早發現、早治療，皆有助於改善身心靈健康。女性可視情況諮詢婦科專科醫師，透過超音波、過去病史及抽血檢驗CA12-5，診斷是否有子宮肌腺症問題，並與醫師討論最適合自己的治療方式，讓子宮相關病症獲得有效改善，仍有機會保留子宮，像黃小姐一樣順利成為媽媽。
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