北北基桃8大通路快篩開賣！排隊潮沒出現 上班族搶囤貨
北北基桃四大超商及全聯、康是美、美廉社、屈臣氏今（9）日上午10時正式開賣「亞培Panbio家用快篩試劑」，《NOWnews今日新聞》記者實際前往全聯、全家等通路觀察市況。可能因為消息昨（8）日才曝光，今日上午一開賣並沒有太多民眾前往排隊搶購。全聯開放媒體拍攝的現場甚至出現「記者比民眾更多」的情況。一位上班族劉先生一早9點多趁著上班前空檔來到全聯門市購買快篩，很快就買到。他表示因為家裡人多、小孩子也還小，雖然先前有去藥房買過實名制快篩，「但能多囤點貨還是更好！」稍晚還會到其他通路看看有沒有貨，如果不用排隊就會多買一些備用。
觀察全聯上午開放媒體拍攝的門市，可能是因為8大通路都有賣，因此並沒有特別多的民眾來排隊搶購，現場秩序良好，民眾依序購買完快篩就快速離開。內湖文教區附近的全家、萊爾富，也在開賣15分鐘左右大約售出15到20支。店家私下透露，預估中午左右會完售。實際觀察購買民眾大多都是順手採買，普遍沒有覺得特別貴，「有就好了！」
另一處新北市汐止的全家便利商店觀察，10時正式開賣後，店家號碼牌只發到5號，也沒有民眾排隊，只有幾位提早到了拿了號碼牌的在門外等。店員表示，快篩沒有預留，而且就算開賣之後再來買都有，因為太多通路有賣，而且之後每天都會補貨，所以沒有搶購的現象。
萊爾富也說，北北基桃逾700家有藥商執照許可門市，今天上午也熱烈販售中，目前秩序良好，各店每日限量50劑售完為止，歡迎民眾前往購買。