破千學生連署！反對九宮格新制　青民協籲教部放寬防疫假

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其二，5月即將登場的國三會考、大學個人申請入學第二階段等，多項與升學權益有關的重大考試，在目前九宮格的匡列政策下，可能提升校園染疫風險，若校園群聚擴大，也將影響學生參與升學相關考試時的身體狀態。
其三，對於九宮格匡列範圍內的學生，教育部並未規定採用混成教學（線上實體同步），恐導致實施防疫假的學生學習權益受損。班上1人確診，最多有10人無法到校上課，若2人確診，很可能班上一半的學生都無法到班，過去班上若有學生確診，全班可改用線上教學，新制不再實施全班停課，教師很難在多數學生未到班的情形上課，實施混成教學，也將增加教師各項負擔。
青民協提出2點呼籲，教育部應正視學生的擔憂與不滿，重新檢討九宮格匡列的作法，是否能有相應調整，以符合教學現場的實際情形；若教育部仍堅持採九宮格匡列法，應發函各校對於非匡列範圍內的學生，若有密切接觸也應從寬認定防疫假，且對於防疫假的請假流程、標準，請假後的上課模式等等，都應該有更清楚的說明，避免教學現場無所適從。
青民協說，過去曾接到學生投訴教師不給請防疫假，原因是學生沒有提出居家隔離相關證明，或要求學生說出怎樣與確診者密切接觸，呼籲教育部針對非匡列範圍內，學生請防疫假從寬認定，並與學校說明請假標準與程序。
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