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破千學生連署！反對九宮格新制　青民協籲教部放寬防疫假

▲台灣青年民主協會昨晚在CROSSROAD跨世代倡議平台發起連署，反對九宮格停課新制，至今已逾1300位學生加入連署，呼籲教育部檢討現行九宮格匡列的作法。（資料圖／移民署提供）
▲台灣青年民主協會昨晚在CROSSROAD跨世代倡議平台發起連署，反對九宮格停課新制，至今已逾1300位學生加入連署，呼籲教育部檢討現行九宮格匡列的作法。（資料圖／移民署提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-09 10:44:132022-05-09 10:51:50

教育部因應指揮中心，8日起調整全國各級學校新停課標準，國、高中班級確診，不再全班停課，而是匡列確診學生周圍九宮格實施防疫假，引起學生強烈不滿。台灣青年民主協會昨晚在CROSSROAD跨世代倡議平台，發起連署「呼籲教育部調整九宮格匡列作法，應說明並放寬防疫假之認定」，至今已逾1300位學生加入連署，呼籲教育部檢討現行九宮格匡列的作法，祭出相應調整，以符合教學現場的實際情形。

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青民協今（9）日指出，彙整本次連署學生提出的意見，可分為3點。其一，九宮格範圍內學生未必風險最高，防疫措施並不實際，學生多半只有上課時間會在座位上，且上課時會戴好口罩、交談機會不多，染疫風險反而相對偏低，反而是下課時間、午休、體育課、外堂課、跑班選修課等，學生會在教室內與校園中四處移動，僅匡列九宮格學生，將讓其他有更高感染風險的學生，因各種因素，無法自主請防疫假，恐產生大量漏網之魚，讓校園感染風險持續提高，更將影響學生健康權益。

其二，5月即將登場的國三會考、大學個人申請入學第二階段等，多項與升學權益有關的重大考試，在目前九宮格的匡列政策下，可能提升校園染疫風險，若校園群聚擴大，也將影響學生參與升學相關考試時的身體狀態。

其三，對於九宮格匡列範圍內的學生，教育部並未規定採用混成教學（線上實體同步），恐導致實施防疫假的學生學習權益受損。班上1人確診，最多有10人無法到校上課，若2人確診，很可能班上一半的學生都無法到班，過去班上若有學生確診，全班可改用線上教學，新制不再實施全班停課，教師很難在多數學生未到班的情形上課，實施混成教學，也將增加教師各項負擔。

青民協提出2點呼籲，教育部應正視學生的擔憂與不滿，重新檢討九宮格匡列的作法，是否能有相應調整，以符合教學現場的實際情形；若教育部仍堅持採九宮格匡列法，應發函各校對於非匡列範圍內的學生，若有密切接觸也應從寬認定防疫假，且對於防疫假的請假流程、標準，請假後的上課模式等等，都應該有更清楚的說明，避免教學現場無所適從。

青民協說，過去曾接到學生投訴教師不給請防疫假，原因是學生沒有提出居家隔離相關證明，或要求學生說出怎樣與確診者密切接觸，呼籲教育部針對非匡列範圍內，學生請防疫假從寬認定，並與學校說明請假標準與程序。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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