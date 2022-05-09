爸媽因疫情不能回家！13歲男孩獨居2個月 把貓狗都餵胖
上海因新冠疫情影響，從4月1日開始封鎖全城，眾人必須待在家中，以免病毒傳播。而一對來自江蘇蘇州的夫妻，就因此受困上海無法返家，導致在江蘇的13歲小兒子只能自立自強，好在他相當堅強，66天以來不僅正常吃飯、上課，連家中的貓、狗都餵得圓圓胖胖。
據《沸點視頻》報導，5月6日時因為上海疫情爆發，來自江蘇蘇州的一對夫妻被封控於此，故待在家中的13歲小兒子只能自立自強，獨居在家66天，好在男孩性格堅毅、認真，不僅沒有因此失控，反而將責任一肩扛起，透過影片學習簡單烹飪，填飽自己的肚子，同時餵飽家中的一貓一狗，家事做完也不忘學校課業，繼續線上學習。
這對夫妻在時隔66天後返家，雖然家中一片凌亂，垃圾丟得到處都是，但想到自己的小朋友如此堅強，心頭完全沒有火氣，反而覺得心疼，不過見到貓狗時又笑了出來，因為在男孩的努力下，家中的兩隻小寵物竟都比之前胖了一圈！
男孩獨自打理家中的事蹟感動許多人，網友留言「三個可愛、堅強的小伙伴」、「『把貓狗和自己都餵胖了！』真是一個有愛的懂事的孩子XD」、「有貓狗的陪伴也算是個安慰」，部分人則呼籲應重視防疫合理性，小孩獨居其實非常危險「不要忘了讓一個孩子獨自在家的不合理性……這不是一個值得開心討論的社會現象」。 （編輯：李惠婷）