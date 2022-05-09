童排快篩睡地上　羅智強：陳時中別再說何不食肉糜的幹話

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羅智強轉述昨日收到的兩則陳情，內容指出「羅先生請您一定一定要為人民加油！這是我今天排隊買快篩試劑時遇到的事情，正好碰上5/8母親節，自己也身為人母，親眼所見讓我心疼不已又對執政黨如此的無能無比的憤怒，大熱天讓人民排隊買快篩，還規定1人1卡，害的所有人逼不得已的攜家帶眷的來排隊，1間藥局才只有78份，我親眼看到學生帶著作業及板凳來排隊買快篩，還有小孩排隊累到坐在地上睡著了，這就是執政黨的德政，拜託您一定要為人民發聲」。
第二則為「議員您好，5/4中壢區元生國小六年級生快篩陽PCR 5/8確診 , 5/4國小同班就停課了， 家長也請假了，現在學校說維持上週決議停課到5/12，但不發居隔單，家長已請假卻沒有居隔單證明，會影響薪資收入這點很困擾。可否請議員協助發聲市府，國小生與確診者同班新制仍是需要停課三天，有停課事實就必須開立居隔單證明，勿造成家長困擾，謝謝」
羅智強批評政府，母親節還要煩惱這種事真無奈，詢問老師之後，老師說明是用確診日去認定居隔，實際上小朋友5/3接觸，5/4快篩陽，5/5做PCR, 拖到5/8才有PCR 確診結果而不開居隔單，但小朋友們5/5停課在家就已經在居隔了，這樣等於是把PCR 塞車的影響轉嫁給家長，有居隔事實卻無法開立居隔單，這是最不合理的地方。