梓梓母女同框美貌神複製！「超兇」辣媽水滴乳不輸女兒

有「真人版娜美」封號的啦啦隊女神梓梓（董梓甯），和媽媽「阿苒」都有亮麗美貌和火辣身材，被稱完美繼承神基因，她在母親節曬出母女共舞的影片，向媽媽告白「謝謝老天爺讓你是我的媽麻，我從頭到腳都是你的複製人，謝謝你給我的一切」，還爆料媽媽的IG美照比我還多，結果網友一看，阿苒內衣照超級性感火辣，根本不輸梓梓。

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▲梓梓（右）和媽媽「阿苒」宛如姐妹花。（圖／梓梓IG）

▲梓梓（左）和媽媽「阿苒」美貌和好身材，根本是基因神複製。（圖／梓梓IG）

梓梓擁有32E的水滴奶美胸，並非天生麗質，而是從小媽媽就教她正確的身材保養。她接受媒體專訪時曾說，打從小學二年級，女孩身材還沒發育時，媽媽就會帶她去百貨公司專櫃挑選內衣，當時覺得不舒服會偷偷解開或脫下來，結果被媽媽發現還會被打，一度覺得太嚴格很討厭，長大後才知道媽媽用心良苦，讓她擁有人人稱羨的惹火身材。





▲梓梓的媽媽「阿苒」美貌和好身材讓人稱羨。（圖／梓梓IG）

▲梓梓的媽媽「阿苒」在IG上有滿滿的美照。（圖／梓梓IG）

▲梓梓的媽媽「阿苒」接到內衣試穿邀約。（圖／梓梓IG）

打開阿苒的IG，完全是美魔女路線，火辣程度完全不輸女兒梓梓，還有廠商邀約示範內衣，愛穿低胸緊身衣的她，豐滿上圍呼之欲出，臉上肌膚吹彈可破，加上一雙大長腿，絲毫不像擁有30歲女兒的媽媽，讓網友盛讚「比女兒還兇」、「母女真的是神基因複製」、「這是梓梓的姊姊吧！」不過梓梓目前確診肺炎，人還在隔離中，無法與媽媽碰面，兩人約好等女兒康復後再一起好好慶祝母親節。



