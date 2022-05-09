荒謬又尷尬　高雄國軍總醫院掛鐘音樂響起《東方紅》

媒體人董泓志昨（9）日下午貼出一段短片，指出高雄國軍總醫院的掛鐘，報時音樂竟然響起曾被當作中共國歌、歌頌毛澤東的歌曲《東方紅》，讓他直接吐槽「不要去淘寶買掛鐘啦」，台灣基進新聞部主任、三民區市議員參選人張博洋則直指這件事情「荒謬又尷尬」，國軍高雄總醫院今日已經將掛鐘撤下。
董泓志在發文中指出，高雄國軍總醫院的掛鐘，音樂竟然是曾被當作中共國歌的「東方紅」。歌詞開頭是「東方紅，太陽昇，中國出了個毛澤東，他為人民謀幸福，呼兒嗨喲，他是人民大救星⋯」，這大概就像在烏克蘭軍醫院播俄羅斯國歌，充份體現後現代主義的荒誕。
張博洋指出，採購人員應該是基於便宜、方便購買，而在路邊或是網路上買了這個掛鐘，但他可能沒有想到不只機組本身made in China，連內建的音樂都made in China。
張博洋說，確實一般民眾從旋律上聽不太出來是《東方紅》，但畢竟這裡是國軍醫院，若是沒有注意到這個細節，還是會讓聽得懂的人覺得「荒謬又尷尬」，張博洋也呼籲，院方應該盡速將掛鐘下架，別讓台灣的醫療院所也變得很China。
對此高雄國軍總醫院則表示，影片確實為院中掛鐘的報時音樂，因電子音樂旋律較為失真，不易辨識，感謝熱心民眾指導，現已撤下掛鐘並重新更換，爾後面對相關物品的採購及裝置，將以更嚴謹的態度完成檢視，以防類案再生。