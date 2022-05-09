席琳狄翁爆雙腿癱瘓、暴瘦　母親節合照洩病情

「西洋天后」席琳狄翁（Celine Dion）因為演唱電影《鐵達尼號》主題曲《My heart will go on》走紅，在全球擁有許多粉絲追隨，去年因為健康問題暫停所有演出行程，而近來正逢母親節，她難得向外界分享近況，引起關注。
席琳狄翁在IG貼出與孩子們的合照，並提到：「這個母親節，能夠和孩子們在一起，我感到非常幸運，我想起了烏克蘭與世界各地失去孩子的母親，以及那些不斷擔心如何保護孩子安全的母親，還有那些傾盡所有精力只為給孩子提供生活必需品的母親們。 她們都很勇敢，我將這個母親節獻給她們所有人。」席琳狄翁分享的合照中，桌上放著小蛋糕，身旁是孩子們，引人注意的是，席琳狄翁脂粉未施，穿著寬鬆的上衣，手上拿著蠟燭，面容似乎比以往有氣色且豐腴許多，狀態比去年好不少。
席琳狄翁去年底突然宣布巡演暫停，聲明中提到她患有嚴重的肌肉痙攣症，甚至傳出她雙腿幾乎癱瘓，非常虛弱，不能自己起床、行走，需要花好幾個月甚至一年的時間休養。在上個月時，她特別拍攝影片向粉絲道歉，提到因為自己的健康問題，不得不再次延遲巡演，「我仍然感到有些痙攣，當我在舞台上時，我需要保持最佳狀態。老實說，我等不及要開唱了，但我還沒到那一步...我正在盡我最大的努力回到我需要達到的水平。」