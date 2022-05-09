高登董座涉詐仍獲巨額標案　國民黨團赴北檢告發陳時中

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國民黨團質疑高登環球生醫公司，若要承接政府的採購，必需檢附相關實績，前年才由小吃店轉身的高登環球生醫公司，去年的營業額是多少？主要業務又是什麼？陳時中部長說只要取得「緊急授權」的廠商都有資格，但並不是每一家廠商都有受邀，衛福部是如何選擇的？ 衛福部誰負責跟高登環球聯繫？疑雲重重。
國民黨團指出，高登環球生醫公司只有一位股東、二名員工、資本額僅200萬元，卻能夠進行金額高達16.5億元快篩試劑採購案，這是開誰的玩笑？到底有誰介入？陳時中部長還在立法院說是「政治干預商業」，國民黨團把這句話還給陳時中部長，到底是誰「政治干預商業」？曾銘宗提到，這樁快篩試劑緊急採購案不但是「政治干預商業」，衛福部分配高登環球生醫公司當初採購配額1,700萬劑，竟然高達32.3%，難道衛福部不用出來向國人說明？高登環球生醫採購佔比為什麼這麼高？一家小吃店有這麼大的能耐嗎？顯然就是陳時中部長口中「政治干預商業」。
國民黨團強調，黨團發給衛福部行文多日，要求提供快篩試劑緊急採購案會議記錄，衛福部遲遲不願提供，國民黨團再次呼籲陳時中部長，請公開會議記錄，攤在陽光下，讓全民檢視，也請別再告訴國人「沒有會議記錄」，企圖蒙混過關。
副書記長鄭正鈐表示，劉緯澤所述內容，與陳時中對外的說法完全兜不攏、漏洞百出，在40分鐘的受訪過程中，劉緯澤一再強調自己只負責跟衛福部談合約，資金由上市公司昶虹公司負責出資，出貨細節由昶虹跟韓國快篩試劑總公司談，根本完全不避諱承認高登環球生醫公司的帳戶，交給昶虹公司運用，自己就是昶虹公司的人頭公司，即便劉緯澤不認為自己是人頭公司，有投入200萬元，但是這根本就是把政府踩在腳底下，把衛福部當傻子在耍。
鄭正鈐進一步指出，劉緯澤稱因昶虹沒有拿到EUA，所以不能進口快篩試劑，只有高登環球生醫公司可以，所以雙方才會進行合作，這根本就是合理化當昶虹人頭公司的事實，難道劉緯澤不知道根據《政府採購法》第65條：「得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包」、「前項所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行。」這是明文禁止的行為，竟然在劉緯澤口中是理所當然，讓人匪夷所思。
鄭表示，昶虹趕在劉緯澤召開記者會之前發布重訊：「本公司尚未與高登生醫、韓商Celltrion簽訂契約」、「本公司與高登無任何財務擔保」，換句話說，根據劉緯澤聲稱，衛福部主動邀約高登，於是高登找了昶虹，一起前往衛福部參加緊急採購快篩試劑會議，難道衛福部不知道高登找昶虹一同參加會議？若然，衛福部同意高登找昶虹參加會議？如果衛福部不知情，難道在尋商的過程當中，都不曾對參與廠商進行查核？完全不去了解高登、昶虹的背景和實力嗎？「衛福部難道連Google都不會？是不是因為昶虹的背後似乎有綠委的影子，所以不敢查核？」
鄭正鈐表示，陳時中質疑國民黨團意見這麼多，乾脆來投標，這是向國民黨邀標嗎？難道不知道國民黨團是政治團體，不是商業團體，更不是醫材商，根本不可能參與任何標案，難道衛福部邀標高登，也是如此輕率？國人看到不負責任的衛福部，看到高登出事就急忙甩鍋，甩給國民黨團。高登環球生醫公司在4月28日跟衛福部反應必須晚些時間才能確定進口試劑數量，而其他10家公司已經在28日提出可進口數量，劉緯澤也承認，就算是國民黨團沒有罵他，他也無法在期程規定時間內，拿出1,700萬劑快篩試劑。顯然衛福部給高登環球生醫公司的1,700萬劑的數額，完全沒有管理、尋查機制，難道真的有綠友友的立委在背後運作。
副書記長林思銘表示，高登環球生醫公司背後金主昶虹公司董事長還有一家叫做「萬物皆可貸」公司，生醫公司沒有能力吃下1,700萬劑快篩試劑訂單，找了「萬物皆可貸」公司籌資金，標政府採購案，這樣的交易，沒有弊端？林思銘指出，政府即便在進行緊急採購案，也必須符合採購規範，在《投標廠商資格與特殊或巨額採購訂標準》中，舉出相關採購資格審核的規定，人力、資金、設備、履約保證金，缺一不可，高登環球生醫公司完全不符合資格，衛福部居然列入核准緊急採購廠商之一。
此外，林思銘說，就算是緊急採購快篩試劑投標案，有投標須知嗎？有投標公告嗎？事實上，根本就不是標案，一連串的謊話連篇，其中必有重大弊端，圖利特定廠商，檢調務必徹查清楚，不可再容忍衛福部違反相關規定的採購過程。