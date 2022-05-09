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第二屆新冠肺炎線上峰會　吳釗燮：台灣已獲邀

▲全球疫情峰會，外交部長吳釗燮證實我國獲邀。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.09）
▲全球疫情峰會，外交部長吳釗燮證實我國獲邀。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.09）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-09 11:49:432022-05-09 11:55:05

美國白宮上月表示，將於5月12日召開一場全球新冠肺炎線上峰會，外交部長吳釗燮今（9）日證實我國獲邀參加，但是人選現在還不能宣布。

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立法院外交及國防委員會今日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源報告「當前我國推動公眾外交與華語教育的策略及成效」，並備質詢。

去年9月美國主辦的疫情全球峰會，我方由前副總統陳建仁代表與會。國民黨立委江啟臣訊問我國今年是否有受邀參加新冠肺炎峰會？吳釗燮答覆表示，今年確定參與，已接到邀請，但關於參與的方式與人選，現在他不能講，還是要配合主辦單位對外說明；我方會比照去年，峰會結束後才對外說明。

江啟臣又問，本土疫情持續升溫，是否向國際提出需要幫忙之處？吳釗燮回應，目前台灣仍有力量處理國內疫情，是否需要對外提出需求要配合指揮中心，但指揮中心表示還不需要國際社會幫忙。

江啓臣表示，英國《每日電訊報》近日報導，台灣短短數周內單日確診從數百例飆到數萬例，正面臨垂直感染軌跡的可怕前景，今年夏季前恐引爆前所未見的死亡率，我們需要對外說明什麼？吳釗燮表示，《每日電訊報》只是國際上眾多媒體之一，報導比較聳動，相信所有國家衛生專家都看到，也都了解台灣疫情程度，中重症只有0.25%左右，「這對我們來講並不是一個危機，相信其他國家也都了解到這點」。

江啟臣提醒，國際宣傳很重要，但部長看待疫情時，恐怕要了解國內民眾的心情，此時說疫情沒這麼嚴重，對於染疫、憂慮疫情的民眾而言，心情並非如此。

委員會主席、民進黨立委羅致政詢問有無收到任何國家主動願意提供快篩？吳釗燮表示，目前沒有，因為國際上都看到我國的狀況，快篩劑的訂單一直持續在來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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