視訊傳愛！高雄收容所讓外籍人士雲端慶祝母親節

母親節週來臨，移民署南區事務大隊高雄收容所協助受收容人跨國連線，以視訊傳情，讓這群外籍朋友歡度母親節，藉著回憶過往母愛的點滴，對遠在故鄉的母親大聲說出愛與感謝。
受到疫情衝擊，增加了跨國移動的困難，為了紓解受收容人思鄉思親之情，高雄收容所特別舉辦「母親節愛的連線．視訊傳情」活動，讓受收容人透過視訊電話與遠在母國的家人連線話家常。這些身在異鄉的遊子，見到久違的媽媽，除了趕忙報上自己的平安，也不斷提醒母親要注意自身健康，並承諾很快就會返家；或是身為思念孩子的母親，見到畫面另一端兒女熟悉的臉龐而喜不自勝，有些仍須強忍住思念的淚水，聲聲叮嚀著兒女要保重自己。有些女性受收容人見到久違的家人，歡欣之餘也不自覺的潸然淚下，令人不捨。視訊結束，受收容人們擦乾臉上的餘淚，相互擁抱打氣，現場溫馨的氛圍，也感動了許多在場執勤的收容所人員。
越南籍的「小惠」說，丈夫去外地工作後與家中失聯，為了扛起家計，她只好將年僅7歲的兒子託給老母親照顧，獨自來台工作，前陣子母親年紀大身體不好，幼子還感染新冠肺炎，讓她十分憂心，所幸今天有科技設備的協助，才能和他們通話，家人大都平安，孩子的健康狀況也漸入佳境，懸著的心終於可以稍稍放下了，感謝收容所貼心的安排。
高雄收容所所長鄭明昌表示，「母親」是全天下最美麗的名字，擁有最溫柔而堅強的力量，希望透過親情的支持與聯結，用「儀式感」創造出滿滿的「幸福感」，撫慰遊子的思鄉情愁，讓這群外籍朋友在面對不確定的疫情衝擊時，能和我們一起齊心做好防疫工作，安心地等候返國。