剛出拿甜點！貓皇在空紙盒裡塞好塞滿　網笑：虎皮蛋糕？

這條蛋糕份量過大，滿到溢出來啦！日本有一名飼主日前買了小蛋糕，沒想到才剛剛將蛋糕拿出來準備享用時，回頭卻驚見蛋糕盒裡又塞滿了一條「虎皮蛋糕」，網友看了都笑說：「尺寸不太合身啦！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲推主家裡養了兩隻貓咪，其中四歲的虎斑貓「Kota（こた）」最喜歡鑽進狹小的地方。（圖／推特帳號）原來這條「虎皮蛋糕」，是這名日本推主飼養的4歲虎斑貓「Kota（こた）」，牠就像大部分的貓科動物一樣熱愛紙箱，再怎麼小的箱子都會想辦法將自己塞進去。這天推主買了精緻的小蛋糕，回家拆封拿出來準備好好享用時，回頭卻看見Kota馬上將自己塞進空紙盒裡，不過牠的身體太大、紙盒根本裝不下牠，Kota只能勉強將自己的屁屁塞進盒子裡，就這樣享受緊緊被包覆的感覺，靜靜地在裡面「窩好窩滿」！▲這天推主拿出蛋糕準備享用時，卻發現空紙盒裡多了一條「虎皮蛋糕」！（圖／推特帳號）▲原來是Kota將自己塞進空紙盒裡……不過盒子的尺寸似乎小了一點？（圖／推特帳號）▲Kota：奴才不能買個大一點的紙盒嗎？（圖／推特帳號）▲推主爆料即使有大一點的箱子，Kota也會寧願塞進狹窄一點的紙盒裡。（圖／推特帳號）▲Kota：朕很苗條啊，有什麼問題嗎？（圖／推特帳號）網友們看見照片都紛紛笑說：「哪間蛋糕店出的新虎皮蛋糕？我也要去買」、「貓咪都有很強韌的挑戰精神」、「牠還是倒車入庫呢」、「拿出一個盒子就能出現一隻貓，根本聚貓盆」、「尺寸不太合身啦」、「請問這虎皮蛋糕多少錢？」、「一邊吃甜點一邊吸貓，人間享受」。（編輯：陳珮瑜）小貓收編後初次洗澡！圓臉露出瞇眼微笑 網：心臟重擊驚見櫃子橘貓「倒栽蔥耍廢」！網笑曝心聲：還原假日的我虎斑貓折手手「喵掌插腋下」！網笑翻：新品種毛螃蟹？