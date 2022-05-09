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史考特醫師指出，日前就有民眾求診表示，自己因膝蓋不適前往醫院檢查，醫師告知有骨刺，讓她相當緊張，此後變不敢作收腳、蹲下等會讓膝蓋彎曲的動作，深怕骨刺穿出皮膚，或造成膝蓋骨的其他損害。這樣的認知、行動限制讓該案例造成相當大的負擔及生活不便。經史考特醫師檢查，確實膝蓋有個骨刺，但並無大礙，也觀察到有退化性關節炎的跡象，建議平時多作伸展運動等保養即可，該案例才放下了心中的石頭。而這樣的案例其實不只一件，在復健科相當常見。
骨刺是什麼？為什麼會長？容易出現在哪些位置？
史考特醫師解釋，骨刺就像人老了會長白頭髮一樣，是一種出現在關節周圍骨質增生的老化、退化表現，有人60歲出現，也有人20歲就有，視個人保養。其外表並不像名稱或民眾所想像那樣有如一根刺，不會有額外造成內部刺傷、穿透皮膚等問題，可試想為關節周圍更稍微突出了一點骨頭，既不刺、也不尖。
骨刺各個關節都有可能出現，包括脊椎、手部各處關節、腿部各處關節等，較容易磨損的部位也較容易出現，如頸椎、手腕、手肘、膝蓋、腳踝等，就像退化性關節炎一般。更確切的說法，骨刺為退化性關節炎的其中一種特徵，但通常不會有特別的影響，只是醫師診斷下的一種依據，「照X光看到這裡有個骨刺，這象徵有退化性關節炎。」
長骨刺怎麼辦？如何消除？醫教關鍵應對：重點不在骨刺。
史考特醫師表示，民眾得知有骨刺並不必太過擔心、過度聚焦，相對的，若有骨刺，該注意的是退化性關節炎等問題所帶來的不適及影響。也就是說，若得知有骨刺但沒什麼特別的感受，可不必理會；但若是得知有骨刺，且該處關節卡卡的、不舒服、會發出喀喀響，那麼該注意的是該處的關節健康，而不是骨刺。是退化性關節炎形成了骨刺及不適，而不是骨刺造成了退化性關節炎及不適。
在改善方面，因為是骨頭增生、多長出了一點點小骨頭，因此除了手術以外並無法消除，但重點也不在消除骨刺，而是在減緩該處退化性關節炎的不適，所以適度的熱敷、按摩、伸展、休息都是有幫助的。
骨刺少數影響－壓迫神經。醫指３治療，未必要開刀。
不過骨刺對人的影響，也有少數的特殊情況，史考特醫師表示，骨刺各處關節皆有可能出現，若在神經周遭就也有可能壓迫到神經，例如脊椎長骨刺，可能出現麻、刺、痛等狀況，這種情況就會需要治療，例如復健牽引或徒手治療拉開關節、藥物治療讓神經穩定，據觀察統計，約10位可能出現1位無法順利改善，這樣的情況則可透過手術治療將骨刺取出，成功率及風險則如一般手術一樣，一般可順利取出，風險則如麻醉藥、會流血、傷口感染等，對高齡者而言風險較高，如麻醉可能引起年長者中風、心肌梗塞等，可與醫師作詳細討論。
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